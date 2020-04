“Una vita”, le anticipazioni: la ricerca della felicità

03 Aprile 2020 | 14:15 di Valentina Ondei

Lucia (Alba Gutierrez) e Telmo (Dani Tatay) sembrano vivere un momento idilliaco. Lei ha appena compiuto 23 anni ed è diventata l’erede dell’immenso patrimonio dei Marchesi di Valmez. Al settimo cielo per le imminenti nozze i due si recano da Felipe (Marc Parejo) e Celia (Ines Aldea) per manifestare l’intenzione di sposarsi. Felipe non sembra entusiasta all’idea ma, suo malgrado, acconsente alle nozze. Lucia intanto inizia a occuparsi a pieno ritmo della Fondazione e si rende subito conto di non essere abbastanza esperta per gestire al meglio l’associazione quindi chiede al suo futuro sposo di occuparsene. Telmo, all’idea di sollevare Lucia da queste incombenze, accetta la proposta. Ottiene così la procura per la gestione del patrimonio e inizia a disporre i primi pagamenti a favore di una mensa per i poveri. A distruggere la serenità della coppia ci penserà Samuel Alday (Juan Gareda) che, alleatosi con Espinera (José Luis Lozano), riuscirà a far accusare Telmo della morte di Batan (Juan Carlos Talavera). E questo è solamente l’inizio...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 marzo al 3 aprile)

Lucia festeggia il suo compleanno e annuncia agli invitati l’apertura della Fondazione Marques de Valmez. Dopo la festa, poi, lei e Telmo si lasciano andare alla passione e decidono di sposarsi. Samuel è ancora nelle mani di Batan che lo ingaggia per un altro delitto. Carmen vede il suo padrone Samuel sconvolto, sporco di sangue, e cerca invano di parlargli. Liberto racconta a Rosina del rapimento di Flora e lei offre il suo denaro a Iñigo per pagare il riscatto, ma pone una condizione. Ramon caccia Celia da casa.

Le anticipazioni dal 5 al 10 aprile

● Batan si reca da Samuel e lo avvisa che ha un nuovo incarico per lui. Ma Alday pensa solo alla sua vendetta.

● Iñigo è costretto a ipotecare la Deliciosa per pagare l’usuraio.

● Ramon non si fida più di Celia e inizia ad avere dei terribili sospetti su di lei, quindi chiede a Fabiana di tenerla d’occhio.

● Tito si offre per lavorare come cameriere alla Deliciosa per aiutare Iñigo ma i risultati sono pessimi.

● Fabiana scopre dove lavora una donna che potrebbe essere la madre di Salvadora e manda Casilda a controllare.