“Una vita”, le anticipazioni: la risposta si fa attendere

17 Gennaio 2020 | 14:20 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Lucia (Alba Gutierrez) ora vede don Telmo (Dani Tatay) con occhi diversi. La giovane cugina di Celia (Ines Aldea) è rimasta molto impressionata dal gesto eroico del curato: nonostante la quarantena, è entrato in casa degli Alvarez Hermoso per assisterli durante la malattia. Samuel (Juan Gareda) si rende conto subito di questo loro affiatamento e decide di fare una nuova proposta di matrimonio a Lucia. Peccato che lei chieda tempo per chiarirsi le idee e preferisca rimandare il fidanzamento… Samuel si mostra comprensivo, ma in cuor suo non accetta affatto il rifiuto, ed è convinto che sia stato proprio il parroco a consigliare Lucia. Decide così di assumere un investigatore privato perché scopra qualche macchia nel passato del prete. Lucia e don Telmo, intanto, passano sempre più tempo insieme e questo non sfugge a Ursula che mette in guardia il parroco. Infine anche Samuel lo affronta e gli intima di stare lontano dalla ragazza. Assalito dai sensi di colpa, don Telmo vacilla.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 17 gennaio)

Leonor e Flora cercano di capire che cosa nasconda Inigo. Flora poi trova una grossa somma di denaro nascosta in una scatola in cioccolateria e così le due donne decidono di tenerlo d’occhio e seguirlo. La scoperta del tradimento di Paciencia ha lasciato Servante con il morale a terra, distrutto… Poi, però, prende una decisione: partirà per Cuba. Don Telmo ha smesso di dare notizie dall’appartamento degli Alvarez Hermoso ancora sottoposto alla quarantena quando Casilda arriva in chiesa portando una notizia.

Le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio

● Leonor non riesce a perdonare Inigo per le sue continue scommesse. Forse una gita li aiuterà a risolvere le loro questioni.

● Antonito e Lolita cercano un modo per stare insieme. Quando scoprono che, per rompere il fidanzamento, Caferino deve baciare una vedova implorano Casilda di aiutarli nel loro piano.

● Servante non riesce a partire per Cuba perché un uragano ha colpito l’isola, e così pensa che la cosa migliore sia dimenticare Paciencia.

● Jordi rimanda all’ultimo il suo viaggio a Barcellona.