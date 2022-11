“Una vita”, le anticipazioni: la saga sta per concludersi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all’12 novembre su Canale 5 (sab. ore 15, da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Genoveva (Clara Garrido) non crede ai suoi occhi quando vede Aurelio (Carlos de Austria) alla sua porta. Creduto morto nell’incendio del suo laboratorio, Quesada ha deciso, pistola in pugno, di chiudere i conti con la moglie. Questo è solo uno dei colpi di scena che animeranno gli ultimi episodi di Una vita. In onda dal 2015, la soap spagnola ambientata nel quartiere di Acacias sabato 12 novembre giungerà al gran finale. Un finale pieno di sorprese, in cui, fra le altre cose, scopriremo che Aurelio, Genoveva e sua figlia Gabriela (Lidya Pavón) non sono mai stati padroni dei loro destini: qualcuno ha manovrato le loro vite e ora è pronto a tornare in città. Genoveva, accecata dalla felicità per aver ritrovato la figlia, non si è ancora accorta del fatto che la giovane cova per lei un rancore così profondo che la sta avvelenando; la Salmeron, poi, non accetta neppure gli avvertimenti di Marcelo (Patxi Santamaria), che per lei si rivelerà pronto a un gesto estremo. Per i più nostalgici, non mancheranno immagini che riporteranno a dove tutto è cominciato, con una chiusura a sorpresa!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 4 novembre)

Dopo aver presentato sua figlia alle vicine, Genoveva torna a casa e Gabriela le offre una tisana nella quale mette, però, una polvere sospetta. L’incontro tra Dori e Felipe fa riaccendere la passione e i due si dichiarano tutto il loro amore. La conversazione tra Ignacio e la sua amante colpisce profondamente Alodia, che segue il marito e lo coglie sul fatto. L’operazione che Fidel deve subire è molto delicata; Lolita non si allontana dal suo capezzale perché le condizioni dell’uomo sembrano disperate. Luzdivina è ricattata da suo fratello.

Le anticipazioni dal 5 all’12 novembre