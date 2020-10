“Una vita”, le anticipazioni: la schiavitù del passato

23 Ottobre 2020 | 14:16 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Il passato continua a tormentare Marcia (Trisha Fernandez). Nonostante Felipe Alvarez (Marc Parejo) cerchi in ogni modo di rassicurarla con tutto il suo amore, la giovane domestica non riesce a darsi pace. Ha un peso sul cuore e vorrebbe raccontare tutto all’avvocato, ma teme di perderlo. Dal canto suo, Ursula (Montse Alcoverro) coglie ogni occasione per minacciare la giovane di riportarla dove l’ha trovata, cioè dal suo aguzzino. Marcia infatti, nata in una famiglia molto povera, in Brasile è stata schiava di un crudele possidente terriero che la sottoponeva a terribili torture e abusi. Una volta arrivata in Spagna, la sua vita si è incrociata con quella di Ursula che l’ha liberata dalla schiavitù dando molto denaro al suo padrone. La situazione precipita quando Genoveva (Clara Garrido) scopre la relazione tra Felipe e la domestica e fa esplodere la sua rabbia. Quando Ursula vede la sua padrona accecata dalla gelosia, intima alla ragazza di lasciare la città. Marcia, tra le lacrime, svela a Felipe il segreto del suo passato: come reagirà l’avvocato?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 23 ottobre)

Emilio è preoccupato perché Ledesma vuole anticipare le nozze tra lui e sua figlia, così escogita un nuovo piano per farsi lasciare da Angelines, ma non tutto va come sperato. Felipe confessa a Genoveva di non averla mai amata e di essersi preso gioco di lei; furiosa, lei promette una spietata vendetta. Ursula conferma a Marcia che continuerà a pagare per la sua libertà. L’ispettore Mendez va a casa di Felipe per indagare sulla morte del banchiere Bryce e non rimane convinto da quanto gli dice l’avvocato.

Le anticipazioni dal 24 al 30 ottobre

● Servante e Fabiana sono molto preoccupati perché non hanno il denaro per pagare i danni alla loro pensione.

● Ramon propone a Carmen di celebrare le loro nozze in un luogo a lei molto caro, la laguna di Aguas Claras, ma poi cambia idea per una buona causa.

● Cinta decide finalmente di esibirsi alla festa patronale, ma la canzone che sceglie è tristissima.

● Emilio vede che il piano per farsi lasciare da Angelines non ha i risultati sperati.

● Lolita ha dei dolori al ventre e teme di perdere il bambino.