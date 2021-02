“Una vita”, le anticipazioni: la tremenda vendetta di Ursula

19 Febbraio 2021 | 15:36 di Valentina Ondei

Ursula (Montserrat Alcoverro) ha speso tutta la vita all’ombra delle sue padrone superando spesso la soglia del lecito e commettendo atti orribili in nome di fedeltà e devozione. Ha ucciso, mentito, diffamato e sacrificato se stessa. In cambio ha preteso solo riconoscenza e rispetto. Ora è il momento dei bilanci e il suo è tutto in negativo. I fantasmi del passato tornano a bussare alla porta, la sua mente la riporta a quando la perfida Cayetana (Sara Miquel) l’aveva buttata in mezzo a una strada davanti a tutti gli abitanti del quartiere che non fecero nulla per difenderla. Decide quindi che è il momento di vendicarsi e chiede aiuto a Genoveva (Clara Garrido). La Salmeron, però, le nega il suo appoggio e, durante un duro scontro, le dice di non volere più il suo aiuto urlandole tutto il suo disprezzo. La reazione di Ursula è violenta. L’amica Fabiana (Inma Pérez-Quiròs) tenta di ammansirla, ma ottiene il risultato opposto: la donna è fuori controllo e giura vendetta contro chi le ha voltato le spalle.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 19 febbraio)

Carchano non accetta la diffida dell’avvocato dei Dominguez che gli intima di non proiettare il film, e decide di farsi passare come vittima della censura di fronte a tutta la stampa scandalistica, ma Emilio farà una scoperta che cambierà la situazione. Susana teme che Armando abbia perso interesse per lei, ma il motivo del suo allontanamento è un altro e quando la sarta lo scopre fa perdere le sue tracce. Ramon finalmente capisce perché Lolita non vuole accettare i regali dei suoceri per il suo bambino.



Le anticipazioni dal 21 al 26 febbraio

● Felipe e Genoveva si fanno vedere spesso in pubblico insieme. Pare che tra loro ci sia del tenero e al rientro da un ricevimento si baciano appassionatamente.

● Marcia si confida con Casilda e le rivela i suoi sospetti su Santiago, che potrebbe non essere suo marito, e si convince a chiedere aiuto a Felipe, ma avrà una brutta sorpresa.

● Bellita organizza una merenda per festeggiare la vittoria su Carchano, mentre Cinta si rifiuta di tornare a recitare.

● Armando raggiunge Susana e le chiede di partire con lui.