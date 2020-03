“Una vita”, le anticipazioni: la vendetta sta per compiersi

20 Marzo 2020 | 14:20 di Valentina Ondei

La vendetta è un piatto che va gustato freddo e questa ormai è la ragione di vita di Samuel Alday (Juan Gareda). Da quando ha saputo della relazione tra Lucia (Alba Gutierrez) e Telmo (Dani Tatay), Samuel non pensa ad altro che a una “rivincita”. La sua è una corsa cominciata quando è stato costretto a diventare il tirapiedi di Jimeno Batan (Juan Carlos Talavera) non potendo saldare un debito contratto con lui. Ormai fuori controllo, Alday irrompe alla Deliciosa durante il fidanzamento dei due giovani e fa una scenata che lascia tutti gli ospiti senza parole. Eppure questa esplosione di gelosia di Samuel sembra non turbare la felicità dei due innamorati. La loro gioia viene invece offuscata da un paio di articoli sul giornale cittadino. Il primo infanga il nome di Lucia e, subito dopo, il secondo mostra la foto di lei e Telmo che si baciano. Padre Bartolomé (Pepe Rodriguez Quintos) per salvaguardare il patrimonio di Lucia propone a Telmo di creare una fondazione che gestisca e tuteli tutto il denaro. Sarà un buon consiglio o dietro all’idea c’è Samuel?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 20 marzo)

Quando Tito, disperato, gli comunica che per una lesione cerebrale non potrà più salire sul ring e boxare, Iñigo capisce che non potrà restituire i soldi agli strozzini. Lolita assume Fulgencia, nonostante le rimostranze di Celia: la balia si occuperà di Milagros. Telmo chiede a Felipe di poter formalizzare il fidanzamento con Lucia. Samuel viene a sapere dell’iniziativa di Telmo e giura che si vendicherà. Agirà su due piani: non solo alla luce del sole, ma anche tramando per allearsi con padre Espineira, il priore.

Le anticipazioni dal 21 al 27 marzo

● Iñigo sembra veramente nei guai: l’usuraio che ha rapito sua sorella Flora pretende da lui molto denaro per risparmiarle la vita.

● Ramon con l’aiuto dei suoi familiari pare riprendersi e si mostra affettuoso con la piccola Milagros.

● Fulgencia, la balia a cui è stata affidata Milagros, scompare misteriosamente senza lasciare traccia.

● Felipe, in convalescenza, accusa la moglie Celia di essere assente, di non interessarsi più delle questioni familiari, e quindi le da l’incarico di organizzare la festa di Lucia.