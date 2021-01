“Una vita”, le anticipazioni: l’amore rinasce in clandestinità

29 Gennaio 2021 | 15:39 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Dopo aver respinto Marcia (Trisha Fernandez) che chiedeva perdono per non avergli detto di essere sposata con Santiago (Aleix Melé), Felipe (Marc Parejo) non si dà pace. Però, quando l’avvocato, origliando i discorsi delle domestiche, scopre che la ragazza è ancora innamorata di lui, non perde tempo e fa in modo di incontrarla per dichiararle tutto il suo amore. E Marcia, che non vuole fare a meno dell’uomo che ama, inizia a frequentarlo clandestinamente. Felipe è al settimo cielo e non riesce a celare la sua felicità. La prima ad accorgersi del suo cambiamento di umore è Genoveva (Clara Garrido), che subito sospetta il ritorno di fiamma e non rimane con le mani in mano. Convoca Ursula (Montse Alcoverro) per chiederle di tenere d’occhio i due e di cercare informazioni attraverso Augustina (Pilar Barrera). Santiago, ignaro, mostra tanta comprensione per la “confusione” della moglie da organizzare una cena romantica per riconquistarla. Marcia però è preda del senso di colpa e presto dovrà fare una scelta molto difficile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 29 gennaio)

Nonostante i modi cortesi del marito Santiago, Marcia sembra temerlo. Bellita rifiuta la parte nel film di Carchano e alcuni investitori rinunciano a produrre il film, così il regista si vede costretto a dover scegliere se far lavorare Cinta e Camino. Armando organizza un pranzo “giapponese” per gli amici del quartiere, ma le uniche invitate saranno Rosina e Susana, che continua a provare una certa simpatia per il diplomatico. Genoveva aiuta segretamente Santiago a trovare un lavoro. Jacinto vuole iniziare un’attività di vendita di conigli.

Le anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio

● Carchano continua a rifiutarsi di mostrare il copione a Cinta e le fa girare una scena dove deve litigare con una ballerina; decide, invece, di farne leggere una copia a José, ma appena questi lascia la stanza il regista strappa il manoscritto.

● Armando ha in serbo una bellissima sorpresa per Susana, così organizza una cena romantica e le dichiara tutto il suo amore; l’arrivo inaspettato di Casilda, però, mette in imbarazzo la sarta che fugge.

● Marcelina è preoccupata per ciò che stanno architettando Jacinto e Servante.