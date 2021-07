“Una vita”, le anticipazioni: l’ignobile scaltrezza di Genoveva

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 6 agosto su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Il sorriso sul volto di Felipe (Marc Parejo) si è spento: non riesce a superare la perdita dell’amata Marcia (Trisha Fernandez) ed è determinato a smascherare l’assassino. Se in un primo momento i sospetti erano caduti sul fuggitivo Israel (Aleix Melé), una testimonianza di Cesareo (César Vea) fa sì che l’ispettore Mendez (David Garcia) ora metta al centro delle indagini Genoveva (Clara Garrido). Il guardiano notturno racconta di aver visto una donna vestita di nero che si aggirava nel parco il giorno dell’omicidio, e che assomigliava molto alla moglie dell’avvocato. Il commissario si presenta quindi a casa sua per metterla sotto torchio. Ma Genoveva è scaltra. Non solo tiene testa a Mendez, ma mette in cattiva luce Cesareo cercando di convincere l’ispettore che il vero assassino potrebbe essere proprio lui. E a casa del povero guardiano viene trovata una catenina della domestica… Mendez non sembra convinto della sua colpevolezza, ma deve arrestarlo. Felipe prenderà le sue difese.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 luglio)

Felipe ormai dubita di ogni parola della moglie Genoveva e promette sulla tomba di Marcia di trovare il suo assassino. Casilda e le domestiche fanno una colletta per acquistare un angelo di marmo per abbellire la tomba della collega uccisa. Bellita non vuole avere più a che fare con il marito José, dopo aver scoperto che Julio è un suo figlio illegittimo, ma per salvare le apparenze decide di partecipare al funerale della Sampaio con lui al fianco. Lolita prega per la guarigione del piccolo Moncho.

Le anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto