“Una vita”, le anticipazioni: l’incredibile verità su Bellita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40)







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Che triste destino, quello di Bellita (Maria Gracia): vive da reclusa, nascosta al mondo, da quando in Argentina un folle ha attentato più volte alla sua vita. Per depistarlo, Bellita è stata costretta a inscenare la sua morte e tornare di nascosto in Calle Acacias. José (Manuel Bandera) e la fedele domestica Aloidia (Abril Montillia) hanno mantenuto il segreto, ma le pettegole Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez) hanno scoperto che la cantante è viva. Vista la delicata situazione, le due amiche promettono di non farne parola e spesso le fanno visita di nascosto. Ma Bellita scalpita… Così, nonostante la polizia le abbia suggerito di non uscire fino a quando il maniaco non verrà arrestato, la donna decide di fare una passeggiata ignara del fatto che lo psicopatico si trova proprio in città. Incappucciata, Bellita esce di casa con le amiche, ma dopo due passi vengono aggredite dallo squilibrato armato di coltello. José, attirato dalle grida, si scaglia contro l’uomo. Chi avrà la meglio?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all’11 febbraio)

I Palacios non dicono a Lolita che le resta solo qualche giorno di vita; la ragazza, comunque, sente tornarsi le forze e crede di essere in via di guarigione. Marcos cerca di avvicinarsi alla sua domestica Soledad, ma lei lo allontana per rispetto alla defunta Felicia. Felipe, sfinito da Genoveva, chiede l’annullamento del matrimonio e medita di lasciare Acacias per trasferirsi in Austria. Roberto cerca un modo per evitare che il nipote possa essere coinvolto nella rapina alla banca, così scrive una confessione “preventiva” per scagionarlo.

Le anticipazioni dal 12 al 18 febbraio