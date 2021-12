“Una vita”, le anticipazioni: l’incubo ha inizio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 31 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







Il viaggio tanto atteso è iniziato e Genoveva (Clara Garrido) è pronta a godersi ogni minuto della splendida vacanza insieme a Felipe. Da tempo era tesa e sospettava che l’amnesia del marito fosse una messa in scena per incastrarla per la morte di Marcia (Trisha Fernandez). Gli ultimi avvenimenti, però, hanno fatto vacillare le sue “certezze”: Felipe sembra sinceramente innamorato di lei e le ha proposto, dopo un’appassionata notte d’amore, di fare una seconda luna di miele. Così sono svaniti gli ultimi dubbi di Genoveva, che ha accettato subito e ha organizzato il viaggio. Per scongiurare il rischio che Felipe, tornando dove hanno passato la loro prima notte di nozze, possa ricordare dettagli compromettenti della loro vita insieme, la Salmeron racconta una piccola bugia al marito. Non torneranno dunque in montagna, dov’era avvenuta la loro luna di miele, ma andranno a Salamanca. Genoveva non sa che Santiago (Aleix Melé) sta seguendo ogni loro mossa e che questo viaggio è l’inizio di un vero e proprio incubo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 24 dicembre)

Genoveva inizia a dubitare dell’amnesia di Felipe. Antoñito continua a trascurare Lolita, che è sempre più indispettita per l’atteggiamento del marito. Ramon presenta Roberto al direttore della banca: curiosamente il locandiere sembra molto interessato alla collocazione delle casseforti… Cesareo dice a Santiago che non intende più essere suo complice, ma il giovane gli promette che presto farà comunque giustizia per Marcia. I fratelli Quesada iniziano il loro “attacco” contro Marcos Bacigalupe alla sua festa di nozze.

Le anticipazioni dal 26 al 31 dicembre