“Una vita”, le anticipazioni: l’ultimo sogno di Lucia

20 Giugno 2020 | 10:20 di Valentina Ondei

Nessuno sa che a Lucia (Alba Gutierrez) rimangono ancora poche settimane di vita. Per un attimo lei ha toccato il cielo con un dito accarezzando l’idea di fuggire lontano da Acacias per cominciare una nuova vita accanto a Telmo (Dani Tatay) e a loro figlio Mateo (Adrian Hernandez). Ora però non sa più cosa fare. Eduardo (Paco Mora), infatti, è sempre più sospettoso ed è arrivato a proibirle di uscire da sola. I sospetti del marito prendono forma quando trova, nascosta sotto a una tovaglia, una mappa della Playa de Levante. La conferma di questi sospetti arriva proprio da Mateo che ingenuamente mostra una barchetta di legno al patrigno e con orgoglio spiega che Telmo presto lo porterà al mare per provare la piccola imbarcazione. Annientato dalla scoperta, Eduardo chiede a Ursula (Montse Alcoverro) se è al corrente di un piano di fuga della moglie, ma l’istitutrice afferma di esserne all’oscuro. Quando Lucia la interroga sulla conversazione avvenuta col marito, la donna evita ogni riferimento ai sospetti di Torralba. Poi però...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 19 giugno)

Eduardo spia Lucia e Telmo che, approfittando di una sua assenza, hanno deciso di incontrarsi. Felipe continua la sua vita dissipata e a odiare Ramon Palacios che invece cerca in tutti i modi di aiutarlo. Cinta fa il suo debutto come cantante e ballerina all’insaputa dei suoi genitori che vorrebbero invece aprire un commercio di olive. Lucia dopo l’incontro con Telmo ha un malore; viene portata in ospedale per fare alcuni esami e questi rivelano che la donna ha una gravissima malattia e non le resta molto da vivere.

Le anticipazioni dal 20 al 26 giugno

Attenzione: dal 20 giugno Una Vita va in onda anche al sabato sera su Rete 4!

● Ramon, convinto da Carmen, racconta a Felipe la verità sulla notte in cui è morta Celia; l’avvocato però non gli crede.

● Servante continua a insegnare il tango, senza accorgersi che alcuni partecipanti al corso meditano di lasciare le sue lezioni.

● I Dominguez si accordano con Antonito per vendere le olive.

● Cinta è in ansia al pensiero che la madre scopra che fa la ballerina.

● Liberto decide di prestare il denaro a Samuel.