“Una vita”, le anticipazioni: Maite e Camino turbano Liberto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all’11 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Liberto (Jorge Pobes) è sempre stato uomo di larghe vedute e molto riflessivo, ma vedere Camino (Aria Bedmar) e Maite (Ylenia Baglietto) in atteggiamenti intimi lo ha agitato. Le due donne hanno fatto di tutto per mantenere segreta la loro relazione. La figlia di Felicia (Susana Soleto) ha addirittura accettato il corteggiamento del giovane Ildefonso (Cisco Lara) pur di depistare la madre. Il marito di Rosina (Sandra Marchena), però, non si dà pace all’idea che tra le due donne ci sia un sentimento che va oltre l’amicizia. Ancora turbato per quel che ha visto, decide di chiedere consiglio a Ramón (Juamna Navas) su come comportarsi, senza però fare i nomi delle due donne; poi chiede chiarimenti a un medico sulle relazioni tra le persone dello stesso sesso… Rosina, a cui non sfugge nulla, capisce che il marito è preoccupato e gli chiede perché. Liberto, messo alle strette, confesserà quello a cui ha assistito distruggendo così la vita delle due ragazze?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 maggio al 4 giugno)

Marcia è chiusa in carcere, accusata dell’omicidio di Ursula; Felipe cerca in ogni modo un alibi per scagionarla, anche se le prove contro di lei sono schiaccianti. Julio, un giovane forestiero, si aggira per il quartiere chiedendo informazioni su Bellita; in realtà sta cercando José… Arantxa riceve una strana telefonata e rimane pietrificata. Maite fa una scenata di gelosia a Camino a causa del serrato corteggiamento di Ildefonso. Liberto scopre che tra i dipinti di Maite c’è un nudo della figlia di Felicia.

Le anticipazioni dal 5 all’11 giugno