“Una vita”, le anticipazioni: Maite lascia la città

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 luglio su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25)







Quello che stanno vivendo Maite (Ylenia Baglietto) e Camino (Aria Bedmar) è un amore impossibile. Le due donne hanno fatto di tutto per tenere nascosta la loro relazione ma Felicia (Susana Soleto), madre della giovane Pasamar, ne è venuta a conoscenza. Infuriata, ha così deciso di pagare una lavandaia affinché denunciasse la donna per aver sedotto la figlia minorenne. Accuse false che hanno però portato in carcere la pittrice. Camino, fin dall’inizio ha avuto il sospetto che dietro a quella terribile accusa ci fosse sua madre e, da quel momento, ha fatto di tutto per riuscire a liberare Maite. Fondamentale è stato l’intervento di Ildefonso (Cisco Lara), pretendente di Camino, che ha convinto la lavandaia, grazie a una forte somma di denaro, a ritirare la denuncia. Per Maite si aprono così le porte d’uscita del carcere e Camino non vede l’ora di riabbracciare la donna che ama. Finalmente la pittrice potrà riassaporare il profumo della libertà ma il prezzo che dovrà pagare sarà molto alto. Felicia infatti ha stretto un patto con lo zio della pittrice. Una volta libera, dovrà lasciare la città e sua figlia. Un addio struggente che lascerà Camino disperata.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 23 luglio)

Camino, dopo aver incontrato Maite in carcere, è molto scossa e avvilita. Ma Ildefonso ha una buona notizia per lei. Lolita è molto preoccupata, le condizioni di salute di Mocho sembrano peggiorare e tutto il quartiere teme per la vita del piccolo Palacios. La donna però non si arrende e tenta un’altra cura. Bellita vede suo marito baciare sulla guancia Julio. José allora decide di dirle la verità sulla paternità del ragazzo e lei lo caccia di casa. Felicia ha un accordo con Armando: Maite non dovrà più vedere sua figlia.

Le anticipazioni dal 24 al 30 luglio