“Una vita”, le anticipazioni: Marcia dà l’addio al suo amore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10)







Genoveva (Clara Garrido) si è liberata di Israel (Aleix Melé). L’uomo ha ricevuto la somma pattuita per l’omicidio di Ursula (Montserrat Alcoverro) ed è pronto a lasciare la città con Marcia (Trisha Fernandez). La Salmeron fa poi i conti con Felipe (Marc Parejo). L’avvocato, infatti, dubita di lei e le chiede se ha a che fare con la morte di Ursula: lei nega con fermezza. A questo punto tutti sembrano aver ottenuto ciò che desideravano. A parte Marcia… Nonostante sappia che suo marito è un impostore, la domestica preferisce seguirlo a Cuba e dimenticare Felipe. Ha solo un desiderio e Israel non può negarglielo: vuole incontrare per l’ultima volta l’uomo di cui è innamorata. A notte fonda, dunque, va a casa dell’avvocato e ribadisce che lo amerà per sempre. Il giorno seguente, dopo il funerale di Ursula, Marcia e Santiago vanno alla pensione di Fabiana (Inma Perez) per congedarsi dagli amici. Durante i saluti, però, arriva l’ispettore Mendez (David Garcia Intriago) per arrestare l’assassino di Ursula. Per chi scatteranno le manette?

Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma alla fine non si pente del suo accordo con la pittrice. Bellita inizia a migliorare, riprende appetito, e chiede perdono a José, Cinta e Arantxa per averli trascurati. Per ora José non vuole spiegare alla moglie le cause del suo malore. Santiago si infuria con Genoveva perché gli ha rifilato un assegno anziché i contanti promessi. Mendez informa Felipe e Genoveva del ritrovamento del cadavere di Ursula, e lei si finge sconvolta.

