“Una vita”, le anticipazioni: Marcia è libera, ma Israel trema

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 18 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 15.10, dom. ore 14.20) e su Rete 4 (sab. ore 21.20)







Nella settimana in cui Una vita si conquista anche la messa in onda nella prima serata del sabato di Rete 4, seguiamo le vicende di Marcia (Trisha Fernandez) e di suo “marito” Israel (Aleix Melé). Felipe (Marc Parejo) ha trovato un testimone pronto a fornire un alibi alla domestica e fornirle un alibi: giurerà all’ispettore Mendez (David Garcia) di averla vista in città proprio nel momento in cui Ursula (Montse Alcoverro) veniva assassinata. La Sampaio, dunque, esce dal carcere e viene accolta dalle altre domestiche con una grande festa. Guai peggiori li passa Israel, che viene aggredito e riesce a salvarsi solo grazie all’intervento di Cesareo (Cesar Vea). Convinto che dietro all’agguato ci sia Genoveva (Clara Garrido), Israel va da lei col coltello dell’aggressore e minaccia di svelare il loro accordo. Nel mentre arriva Felipe che nota il disagio tra i due. L’avvocato inizia a dubitare della fidanzata e confessa all’amico Liberto (Jorge Pobes) che il rapporto tra lei e Israel non lo convince. Come non lo convince la scelta di sposare Genoveva.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all’11 giugno)

Felipe ha ottenuto dall’ispettore Mendez due giorni di tempo per cercare di dimostrare l’innocenza di Marcia. Genoveva rimane sconvolta dopo aver ricevuto una lettera in cui la defunta Ursula maledice lei e tutte le persone che ama, e allora decide di ritirare l’ordine di assassinare Santiago e gli mostra la missiva. Emilio è sempre più sospettoso nei confronti di Julio, che continua a cercare informazioni sulla famiglia di Cinta. Liberto è turbato dopo aver visto Maite e Camino in atteggiamenti intimi.

Le anticipazioni dal 12 al 18 giugno