“Una vita”, le anticipazioni: Marcia è più agguerrita che mai

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 luglio su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







La guerra tra Marcia (Trisha Fernandez) e Genoveva (Clara Garrido) è appena cominciata. L’ex domestica non è arrivata in tempo per interrompere le nozze tra Felipe (Marc Parejo) e la sua rivale ma è determinata a smascherare le sue malefatte e riconquistare l’avvocato. Il primo tentativo di incontrare Alvarez per raccontargli che dietro all’arrivo di Santiago (Aleix Melè) c’è proprio sua moglie fallisce. Mentre Marcia si reca da Felipe si imbatte nella donna. Tra le due si innesca un’accesa discussione e, quando l’uomo interviene, Genoveva finge di essere stata spinta verso le scale dalla giovane. L’avvocato caccia Marcia e le intima di non avvicinarsi più a sua moglie. Ma lei trova subito una nuova occasione per incontrarlo e gli racconta di come Genoveva ha distrutto le loro vite. Felipe è ancora dubbioso ma ad aprirgli gli occhi arriverà l’Ispettore Mendez (David Garcia Intriago) mentre Laura Alonso (Agnes Llobet), la nuova domestica della Salmeron, spia ogni loro mossa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 9 luglio)

Mendez ha delle novità sul caso Dicenta, si reca quindi da Genoveva e l’avvisa che un testimone l’accusa dell’omicidio di Ursula. Israel, sentita la conversazione, capisce che è il momento di lasciare la città. Augustina subisce le angherie di Genoveva che la costringe a lasciare il lavoro, poi assume Laura, una giovane molto spigliata, che sembra guardare Felipe con un certo interesse. Emilio è preoccupato: da quando Cinta è partita non lo ha chiamato nemmeno una volta. Julio presenta a José la cugina Alodia.

Le anticipazioni dal 10 al 16 luglio