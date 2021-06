“Una vita”, le anticipazioni: Marcia sa la verità. Ma Felipe…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 giugno al 2 luglio su Canale 5 (sab. ore 15.10, dom. ore 14.20, da lun. a ven. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.20) Valentina Ondei







Andrade (Alvaro Baguena), l’aguzzino di Marcia (Trisha Fernandez), ha un ultimo desiderio prima di morire: rivedere la Sampaio e alleggerirsi la coscienza. Nonostante Israel (Aleix Melé) sia contrario, l’ex domestica accetta l’invito del mostro che le ha rovinato la vita… Nel frattempo tutti gli abitanti si raccolgono festanti in calle Acacias per assistere al matrimonio tra Genoveva (Clara Garrido) e Felipe (Marc Parejo). Lo sposo, però, temporeggia. Ripensa a Marcia, al giorno delle loro nozze, al dolore che ha provato nel separarsi da lei… Poi, riluttante, arriva in chiesa. Marcia invece si trova di fronte ad Andrade. L’uomo è molto malato, sente la fine vicina, e non solo la prega di perdonarlo per averla fatta soffrire, ma le dice tutto dell’accordo tra Genoveva e Israel per separarla da Felipe. La ragazza, distrutta dal dolore, esce dal carcere e incontra Israel: anche lui ammette tutte le sue colpe, poi, nel tentativo di redimersi, le trova un cavallo per raggiungere Alvarez e interrompere le nozze. Arriverà in tempo?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 25 giugno)

Dopo l’arrivo delle terribili lettere scritte da Ursula prima di morire, Ramon decide di organizzare un incontro con gli abitanti del quartiere per chiarire alcune situazioni. Cinta scopre che Julio è suo fratello e ne rimane piacevolmente colpita; cerca, però, di evitare in tutti i modi che mamma Bellita scopra la verità. Anche Felipe ha ricevuto una lettera da Ursula, ma decide di distruggerla; l’avvocato poi incontra Marcia: i due si baciano, ma questo è solo un bacio di addio. Andrade ormai si trova in fin di vita.

Le anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio