“Una vita”, le anticipazioni: Margarita ora si vendica

Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Bellita (Maria Gracia) ha stretto un forte legame con Margarita (Bego Isbert), ma con questa amicizia non ha trovato di certo un tesoro… L’errore fatale di Bellita è stato quello di invitare Margarita nella sua casa. La moglie di Carchano (Josep Maria Riera), infatti, si finge amica, ma in realtà cova un profondo rancore nei confronti della cantante. Prima le instilla il dubbio che suo marito José (Manuel Bandera) abbia una relazione, poi, durante una visita, le versa una polverina nel tè. E così, mentre José è al settimo cielo all’idea di partire per Hollywood per girare un film, Bellita è sempre più irritabile e, durante un aspro litigio col marito, perde addirittura i sensi. Purtroppo il malore non pare passeggero: nonostante le cure del dottore, la donna non si riprende e tutta la famiglia è in allarme. La preoccupazione aumenta quando giunge una lettera del medico che avverte della presenza nel sangue della donna di un veleno che potrebbe portarla alla morte. Anche Margarita accorre per assistere l’amica: in realtà è pronta a darle il colpo di grazia…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 23 aprile)

Maite dice a Camino che non vuole più darle lezioni, poi però perora la causa della ragazza con Felicia chiedendole di mandarla alla scuola di Belle Arti; la madre rifiuta. Emilio e Cinta decidono di ufficializzare in famiglia il loro fidanzamento. Il ragazzo chiede la mano dell’amata a José, che acconsente con gioia; il momento di felicità viene però rovinato da Bellita. Ursula si trova in un convento e chiede di potersi confessare. Genoveva, invece, non pensa che a distruggerla. Arantxa vede José abbracciare un’altra donna.

Le anticipazioni dal 24 al 30 aprile