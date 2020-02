“Una vita”, le anticipazioni: matrimonio con imprevisto

07 Febbraio 2020 | 17:22 di Valentina Ondei

Lolita (Rebeca Alemañy) e Antonito (Alvaro Quintana) sono al settimo cielo. Dopo tanti imprevisti sono pronti per pronunciare il fatidico “sì”. I preparativi per le nozze fervono e le domestiche organizzano in soffitta una commovente festa a sorpresa per la loro amica. Anche Servante (David Muro) ha di che stupirsi: scopre, infatti, di essere stato scelto dalla sposa per accompagnarla all’altare. Mentre gli ospiti sono già tutti in chiesa arriva perfino Maria Luisa (Cristina Abad) accompagnata dal marito Victor (Miguel Diosdado). La sorella di Antonito abita da tempo a Parigi, ma senza dir nulla a nessuno ha voluto essere a fianco del fratello in un giorno così importante. Insomma, a questo punto manca solo la sposa, che però tarda ad arrivare... Cosa sta succedendo? È semplice: queste emozioni non hanno tolto l’appetito a Lolita. Già pronta per andare all’altare, la ragazza non si vuol negare un’abbondante colazione, ma finisce per rovesciarsi il caffè sul vestito bianco. È uno spiacevole imprevisto, ma non rovinerà il giorno più bello della sua vita.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 7 febbraio)

Don Telmo si apre con frate Guillermo, suo padre spirituale, e gli rivela i suoi sentimenti per Lucia. Grazie alle parole del religioso riesce a ritrovare un po’ di pace e decide di allontanare da sé la giovane, che però non riesce a darsi pace. Rosina scopre che cosa le nasconde il marito Liberto: ha iniziato una “carriera” da pugile. Come prova del suo amore, allora, Liberto abbandona la boxe, ma Iñigo ha altri progetti per lui. Celia, contrariata per la partenza del marito, fa una scoperta meravigliosa e si confida con Trini, ma la prega di tenere il segreto.

Le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio

● Lucia prende un’importante decisione per tutelare la vocazione di don Telmo: accetta la proposta di matrimonio di Samuel.

● Espineira vede sfumare il piano per portar via l’eredità di Lucia. Così minaccia don Telmo di fare del male alla ragazza e al suo padre spirituale se lui non la convincerà ad annullare il fidanzamento con Alday.

● Don Telmo parla a frate Guillermo del ricatto di Espineira, ma gli chiede di non esporsi.

● Tito vince a sorpresa l’incontro di pugilato e Iñigo continua a mantenerlo.