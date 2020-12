“Una vita”, le anticipazioni: Mauro indaga, ma Felipe pasticcia

04 Dicembre 2020 | 13:03 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) non ha dubbi: dietro alla sparizione di Marcia (Trisha Fernandez) ci sono Genoveva (Clara Garrido) e Ursula (Montse Alcoverro). Anche se l’irruzione della polizia (allertata da Mauro) in un magazzino in cui alcune donne erano costrette a lavorare come schiave non ha dato i frutti sperati, l’amico di Felipe (Marc Parejo) non demorde ed è determinato a indagare privatamente per ritrovare la ragazza. Le sue ricerche sembrano arrivare a una svolta grazie a una soffiata. Pare che tra i traffici di un uomo di origini spagnole emigrato in Brasile, Cesar Andrade (Alvaro Bàguena), ci sia anche lo sfruttamento di ragazze brasiliane. L’ex ispettore condivide la scoperta con l’amico Felipe, ma lo prega di mantenere la calma e non prendere iniziative. L’avvocato però non sente ragioni e chiede a una prostituta di sua conoscenza di fare ricerche nei bassifondi. Mauro, nel frattempo, riesce a contattare Cesar e, spacciandosi per un uomo d’affari, ottiene non solo un appuntamento a casa dello sfruttatore ma anche la sua fiducia. È un grande passo in avanti nelle ricerche di Marcia, che però è messo a repentaglio da un passo falso di Felipe.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 novembre al 4 dicembre)

San Emeterio continua a indagare sulla scomparsa di Marcia e trova un importante indizio. Anche Genoveva, con l’intento di avvicinarsi a Felipe, si propone di aiutarlo nella ricerca. Fabiana prova in ogni modo a mettere pace tra Lolita e Carmen, ma la giovane bottegaia non sente ragioni e continua a provocare sua suocera. Ramon, nel frattempo, divide tra i vicini i dividendi guadagnati con le assicurazioni La Tizona. Per aiutare suo figlio Emilio, Felicia si offre in moglie a Ledesma: in molti si danno da fare per scongiurare questa cosa.

Le anticipazioni dal 6 all’11 dicembre

● Emilio dice a tutti che vuole andare fuori città, a una fiera della ristorazione. In realtà il giovane confida a José che è diretto a Santander per scoprire qualche segreto di Ledesma da usare contro di lui.

● Antoñito inizia a capire che tra sua moglie Lolita e Carmen non corre buon sangue e si confida con suo padre.

● Susana e Rosina non comprendono la decisione di Felicia di sposare Ledesma. La locandiera si giustifica dicendo che esiste tra loro un antico accordo matrimoniale, ma poi cerca di comprare la sua libertà.