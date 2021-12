“Una vita”, le anticipazioni: Miguel, dai retta alla nonna…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Brillante e pieno di fascino, Miguel Olmedo (Pablo Carro) ha conquistato subito le simpatie del quartiere. Giunto in calle Acacias con i nonni paterni Roberto (Mikel Larrañaga) e Sabina (Ana Goya) per aiutarli nelle pratiche per l’acquisto del ristorante Nuovo Secolo di proprietà di Felicia (Susana Soleto), il giovane avvocato ora ha altre mire. Infatti a tormentare il suo cuore è l’esuberante Anabel (Olga Haenke), che lui ha casualmente incontrato andando al ristorante. Tra loro è nata subito una simpatia. Durata poco, però: convinto di fare un complimento alla sorellastra di Camino (Aria Bedmar), in realtà il ragazzo l’ha involontariamente offesa. Ma Miguel non demorde e, nonostante la nonna non approvi il suo corteggiamento, è determinato a conquistare il cuore della ragazza. Mentre Miguel cerca di avvicinarsi sempre di più alla figlia di Marcos (Marcial Alvarez), i due insospettabili nonni proseguono i loro scavi nella cantina del ristorante, ma rischiano di essere scoperti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 novembre al 3 dicembre)

Maite convince Camino a partire con lei per Parigi; Camino teme di dover litigare nuovamente con Felicia e rimane di stucco quando scopre che proprio lei ha chiamato Maite: in famiglia torna il sereno. Alla vigilia del concerto, Susana fa commenti velenosi su abiti e repertorio di Bellita e la getta nello sconforto. Antoñito è sempre più vanesio, vuole farsi crescere i baffi e si dà un sacco di arie: Lolita non lo sopporta più. Bellita perde la voce poco prima dello spettacolo: potrebbe essere la fine della sua carriera di cantante.

Le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre