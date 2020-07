“Una vita”, le anticipazioni: mille puntate, mille emozioni

04 Luglio 2020 | 10:20 di Valentina Ondei

Un importante traguardo per Una vita: la nostra soap raggiunge la puntata numero mille. Prepariamoci a veri colpi di scena. Le vite di Telmo (Dani Tatay) e Mateo (Adrian Hernandez) saranno stravolte dalla morte di Lucia (Alba Gutierrez). Dopo aver spiegato al figlio chi è il suo vero padre, la donna spira tra le braccia del suo amato. Telmo vuole chiarire la sua posizione e annuncia di essere il padre di Mateo, mentre Ursula (Montse Alcoverro), sempre al suo fianco, scopre che l’ex sacerdote vuole lasciare la città ma senza di lei. Infuriata, confessa il suo ruolo nella morte di Eduardo (Paco Mora). Indignato, Telmo parte da Acacias insieme al figlio, così Ursula rimane sola e senza lavoro. Anche Genoveva (Clara Garrido) è distrutta. Per lei la morte del marito Samuel (Juan Gareda) poteva essere evitata. Piena di rancore verso gli abitanti del quartiere, vieta a tutti di partecipare al funerale, giura vendetta e lascia la città. Tornerà più agguerrita che mai e la sua strada incrocerà quella di Ursula.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 giugno al 3 luglio)

Grazie all’intervento di Ramon, Fulgencia torna ad Acacias e conferma a Felipe che sua moglie aveva perso il senno. Ramon cerca ancora di riavvicinarsi a Felipe e lo invita alla messa in memoria di Trini e Celia; per tutta risposta l’avvocato lascia la città per qualche giorno. Arantxa scopre che presto Bellita verrà ingaggiata nello stesso locale dove si esibisce Cinta e corre ad avvisare la ragazza, ma grazie al comportamento narcisistico di sua madre il pericolo sfuma. Cristobal spara a Genoveva, ma Samuel si mette in mezzo e viene colpito a morte.



Le anticipazioni dal 4 al 10 luglio

● Bellita insiste per conoscere la Dama del mistero e scopre così l’inganno della figlia. Infuriata, decide di rimandarla in collegio ma la giovane vuole esibirsi un’ultima volta.

● Felipe arriva in chiesa poco prima della messa in memoria di Trini e Celia, e davanti a tutti scagiona Ramon dall’accusa di omicidio. I due amici ritrovano l’armonia, e gli abitanti di Acacias iniziano a guardare Palacios con rispetto.

● Carmen dà a Fabiana una lettera per Ramon dove gli confessa il suo amore, poi lascia Acacias.