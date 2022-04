“Una vita”, le anticipazioni: Natalia rischia la corte marziale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 aprile al 6 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Natalia (Astrid Janer) è sempre più nei guai. Il francese Pierre Caron (Raphael Desprez), al soldo di Marcos (Marcial Alvarez), continua a minacciarla. Istigata dal fratello Aurelio (Carlos De Austria) a ottenere dal diplomatico informazioni sulle mosse dei francesi in guerra, si ritrova suo malgrado a essere accusata dallo stesso Caron di essere una spia mandata dai tedeschi. Se queste accuse prendessero forma, la povera Quesada si troverebbe davanti alla corte marziale e per lei potrebbe essere la fine. In più, Caron minaccia di denunciarla qualora non accetti la sua proposta di essere reclutata come spia per conto dei francesi. Natalia è terrorizzata e si confida con suo fratello. Quando Aurelio viene a sapere del ricatto, capisce che dietro potrebbe esserci il suo acerrimo nemico Marcos, inizia a preoccuparsi seriamente e si confida con Genoveva (Clara Garrido). Grazie al suo sangue freddo e all’insaputa di Natalia, la Salmeron escogita un piano per far sparire la ragazza prima che sia troppo tardi. Ma qualche cosa va storto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 29 aprile)

Aurelio chiede ad Anabel di sposarlo e lei accetta con entusiasmo: è pronta anche a fuggire con lui. Sabina si agita dopo aver letto un articolo su una coppia di ladri, e Roberto cerca di convincerla a mantenere la calma; la ristoratrice, però, ora sospetta che Daniela sia un’informatrice della polizia. Nonostante il disappunto del fratello, Natalia accetta di uscire a cena con Felipe e scatena i pettegolezzi del quartiere. Soledad viene contattata dai suoi antichi compagni di militanza anarchica: deve riprendere la “lotta” clandestina.

Le anticipazioni dal 30 aprile al 6 maggio