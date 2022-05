“Una vita”, le anticipazioni: Natalia, ti salverò: parola di Felipe

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00) Valentina Ondei







Natalia (Astrid Janer) avrà pessime frequentazioni, ma di una cosa è certo l’avvocato Felipe Alvarez (Marc Parejo): passare momenti con lei è un toccasana. Felipe sembra sinceramente affezionato alla sorella di Aurelio (Carlos De Austria) e dunque ora si prodiga perché venga ritirata l’accusa di spionaggio che pende sulla sua testa. Questa, però, non è la sua unica preoccupazione: l’investigatore privato Mendez (David Garcia Intriago) è scomparso e con lui pare svanita la possibilità di scoprire il vero assassino della moglie di Marcos (Marcial Alvarez)… Per l’avvocato è fondamentale conoscere la verità, perché Natalia è fortemente sospettata. Dopo lunghe ricerche l’investigatore viene ritrovato in pessime condizioni e ricoverato in ospedale. Felipe va subito al suo capezzale e scopre dall’Ispettore Belda (José Emilio Vera) che, poco prima di essere aggredito, Mendez aveva scritto sul suo taccuino il nome “Soledad”. A Felipe basta poco per capire che si riferisce alla domestica di Bacigalupe. Convincere Marcos, però, sarà molto più difficile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 13 maggio)

Disperata in carcere con l’accusa di spionaggio, Natalia trova conforto e aiuto in Felipe. Sotto scacco di Leonardo, Soledad accetta di aiutarlo e prende in consegna due scatole che contengono esplosivo. Dopo l’incontro amoroso con Ignacio, Alodia è convinta di essere incinta. Lo scontro feroce con Aurelio fa riflettere Marcos che decide di allontanare Anabel: la ragazza dovrà stare per qualche tempo in convento. Miguel scopre la verità sui suoi genitori. Daniela lascia la città promettendo di non denunciare gli Olmedo.

Le anticipazioni dal 14 al 20 maggio