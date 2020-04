“Una vita”, le anticipazioni: niente è come prima

10 Aprile 2020 | 14:25 di Valentina Ondei

Molte storie che animano Calle Acacias stanno giungendo a compimento e siamo in vista di una grandissima svolta di cui vi parleremo… In particolare, due donne saranno profondamente colpite dagli eventi. Lucia (Alba Gutierrez) perderà tutto quello in cui crede. Le sue certezze verranno spazzate via quando, tra le carte dell’uomo che ama, troverà un documento firmato da Telmo (Dani Tatay) dove viene sancito che il suo patrimonio è passato nelle mani di Espinera (José Luis Martinez). Distrutta dal dolore accuserà Telmo di averla ingannata e troncherà la relazione senza lasciargli spazio di replica. Celia (Ines Aldea), invece, dopo il litigio con Ramon (Juanma Navas) non potrà più far visita alla piccola Milagros con la libertà di prima. E non solo: Ramon, convinto che la sua vicina di casa possa essere responsabile della morte di Trini (Anita del Rey), deciderà addirittura di partire per Parigi con la figlia. Appresa la notizia, Celia si recherà nottetempo a casa Palacios per rapire la piccola. L’arrivo di Ramon sarà fatale e l’epilogo della vicenda assumerà risvolti drammatici.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 10 aprile)

Batan si reca da Samuel e lo avvisa che ha un nuovo incarico per lui, ma Alday pensa solo alla sua vendetta. Inigo è costretto a ipotecare la Deliciosa per pagare l’usuraio. Ramon non si fida più di Celia e inizia ad avere dei terribili sospetti su di lei, quindi chiede a Fabiana di tenerla d’occhio. Tito si offre per lavorare come cameriere alla Deliciosa per aiutare Iñigo, ma i risultati sono pessimi. Fabiana scopre dove lavora una donna che potrebbe essere la madre di Salvadora e manda Casilda a parlare con lei.

Le anticipazioni dal 12 al 17 aprile

● Telmo è messo alle strette: Batan, infatti, ha lasciato una lettera dove lo accusa di averlo ricattato e spinto al suicidio.

● Samuel fa arrivare ai giornali la notizia della lettera che “inchioda” Telmo.

● Iñigo organizza un ultimo incontro di pugilato per Tito: così vinceranno una somma ingente che gli permetterà di lasciare la città insieme a Leonor e Flora.

● Marcelina e Jacinto tornano e annunciano le loro nozze.

● Servante organizza un festa a sorpresa per Cesareo così che tutte le domestiche possano salutarlo.