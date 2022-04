“Una vita”, le anticipazioni: nipote e zio, che strana coppia…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00) Valentina Ondei







José Dominguez (Manuel Bandera) ha messo tutto il suo impegno per riportare il nipote Ignacio (Marco Càceres) sulla retta via. Da quando ha scoperto che il giovane non studiava medicina e passava le notti in una bettola a bere e a giocare a poker, per amore di Bellita (Maria Gracia) ha deciso che si sarebbe occupato di lui e della sua formazione. E infatti Ignacio, coccolato dalla domestica Alodia (Abril Montilla) che ormai ha una passione sfrenata per lui, ha passato molto tempo sui libri e sembra aver ritrovato l’interesse per la Medicina con risultati molto soddisfacenti. Bellita è orgogliosa dei suoi progressi, e anche José inizia a tessere le sue lodi, tanto che il ragazzo chiede allo zio di festeggiare con lui in un locale. Dopo qualche tentennamento Dominguez accetta, così vanno nella bettola preferita da Ignacio. Se all’inizio José si sente a disagio, dopo qualche bicchiere prende la chitarra e sfoggia le sue doti canore. All’alba i due tornano a casa ubriachi: ad attenderli trovano Bellita. Davvero infuriata.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 aprile)

José sorprende Ignacio al tavolo da poker e lo sgrida. Ramon, da quando ha ricevuto la notizia che un diplomatico è stato coinvolto in un incidente, non si dà pace per le sorti del figlio. Anabel elude la sorveglianza di Soledad, riesce a vedere Aurelio e può dichiarargli il suo amore: non sa che lui trama alle sue spalle con Genoveva. Mendez incontra Daniela: sembrano conoscersi… Natalia finge di rompere con Genoveva, ma in realtà sono in combutta e questa è una mossa per far entrare Natalia nelle grazie di Felipe.

Le anticipazioni dal 9 al 15 aprile