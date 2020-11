“Una vita”, le anticipazioni: non c’è pace tra suocera e nuora

20 Novembre 2020 | 15:04 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



La luna di miele dei neosposi Carmen (Maria Blanco) e Ramon (Juanma Navas) non è serena: la convivenza tra la moglie di Palacios e la nuora Lolita (Rebeca Alemañy) crea molti problemi. Lolita si mostra scostante con la suocera. Oltre a provocarla, poi, pretende che si occupi di tutte le faccende di casa tarpando ogni sua iniziativa. Carmen inizialmente sopporta in silenzio considerando che la giovane è in attesa del primo figlio. Ramon si accorge che sua moglie ha spesso sbalzi di umore, ma si convince che anche lei aspetti un bambino. Ramon e Antoñito (Alvaro Quintana) sottovalutano i piccoli screzi tra le due che, davanti ai vicini, mostrano una complicità invidiabile. Tutto precipita quando Lolita pretende di “purificare” la casa seguendo un rituale dei suoi compaesani di Cabrahigo e insiste affinché tutta la famiglia partecipi. Carmen non vuole accettare e si sfoga con Fabiana (Inma Perez), che però le suggerisce di accettare. Compiuto il rito le due donne hanno uno scontro acceso, che metterà a dura prova i loro mariti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 20 novembre)

Genoveva cerca di riconquistare la fiducia di Felipe e vorrebbe partecipare alla sua festa di fidanzamento con Marcia. Ursula, intanto, obbedisce agli ordini della sua padrona e fa rapire Marcia. Carmen inizia a sentirsi esasperata dal comportamento di Lolita. Emilio è in procinto di lasciare la città e presto Cinta lo raggiungerà: grazie a José, il giovane potrà contare su un lavoro da cameriere in Argentina. Camino è molto preoccupata quando sente che Felicia fa una strana telefonata a Ledesma.

Le anticipazioni dal 22 al 27 novembre

● Felipe pensa che Marcia non si sia presentata alla festa di fidanzamento di proposito e chiede aiuto al commissario San Emeterio, ma le indagini portano in un’altra direzione.

● Emilio scopre che sua madre ha deciso di sposare Ledesma solo per salvare lui, quindi il giovane decide di non partire.

● Genoveva riavvia il progetto per il recupero dei soldati in Marocco e organizza una riunione con Liberto, Ramon e l’amato Felipe.

● Arantxa continua la sua gara di forza con il custode del palazzo.