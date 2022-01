“Una vita”, le anticipazioni: non ti sopporto più!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Felipe (Marc Parejo) dichiara guerra a Genoveva (Clara Garrido): non sopporta di vederla a piede libero e quando la incontra esplode, come succede per esempio di fronte a Ramon (Juanma Navas). Ancora una volta la perfida Salmeron ha vinto la sua battaglia e, grazie a conoscenze e “donazioni”, è riuscita a ottenere l’assoluzione per la morte di Marcia (Trisha Fernandez). Mendez (David Garcia Intriago) cerca di rassicurare Felipe sul fatto che la donna sia sospettata dell’omicidio di Velasco (Alejandro Carro) e presto potrebbe subire un’altro processo e tornare in carcere, ma l’avvocato non vuole aver più niente a che fare con lei, tanto da chiedere alla Sacra Rota l’annullamento del matrimonio. Poi va da Genoveva per darle la notizia e le rivela di aver saputo da Santiago (Aleix Melé) che il figlio che portava in grembo non era suo. La moglie tenta di convincerlo della sua innocenza e organizza una messa per Marcia. Questo farà infuriare ancora di più Felipe… E Laura (Agnes Llobet) potrebbe rivelarsi un valido aiuto per lui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 28 gennaio)

Felipe fa una scoperta su Genoveva e la sua reazione lo porterà dietro le sbarre. Aurelio chiede a Marcos di ingaggiare Miguel per curare la parte legale delle loro società, ma il giovane avvocato si trova subito in disaccordo con l’imprenditore. Antoñito ha un appuntamento con Natalia, ma al suo posto si presenta un uomo con pessime intenzioni. Anabel confessa a Miguel di aver avuto un trascorso con Aurelio e averlo abbandonato all’altare: nonostante ciò lui la chiede in sposa. Gli Olmedo decidono di “attaccare” la banca.

Le anticipazioni dal 29 gennaio al 4 febbraio