“Una vita”, le anticipazioni: per Anabel l’amore è una trappola

Anabel (Olga Haenke) non ha più dubbi: l’uomo che ama e che ha sempre amato è Aurelio (Carlos De Austria). È stata Natalia (Astrid Janer) ad aprire gli occhi alla ragazza quando le ha confessato che il vero responsabile della morte di Carlos Armijo è Marcos (Marcial Alvarez) e non suo fratello. Dopo un feroce scontro con il padre, che ha deciso di segregarla in casa pur di non farle incontrare Quesada, Anabel trova il modo di eludere la sorveglianza di Soledad (Silvia Marty) e scappare per raggiungere il suo amato al quale dichiara tutto il suo amore. In realtà la domestica di casa Bacigalupe si è lasciata corrompere da Aurelio per chiudere un occhio durante le fughe della giovane. Nel frattempo Genoveva (Clara Garrido) riceve un rapporto sulle attività di Marcos in Messico e scopre così le prove del suo losco passato. La Salmeron e Aurelio, ormai complici, hanno dato il via ad un piano diabolico per rovinare la vita a Marcos, ed è molto probabile che a farne le spese sarà anche l’ingenua Anabel.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 marzo all’1 aprile)

Il regalo e la lettera che Rosina ha inviato a Susana facendole credere che arrivassero da suo marito, hanno creato scompiglio, così la Rubio ha deciso di raccontare la verità all’amica. Genoveva e Felipe si confrontano sull’annullamento del matrimonio e sembrano d’accordo… Ma poi la Salmeron chiede a Natalia di sedurre Felipe e la ragazza accetta. Intanto, al ristorante Nuovo Secolo, la cameriera Daniela conquista tutti con la sua simpatia, e anche Miguel sembra apprezzare la sua compagnia.

Le anticipazioni dal 2 all’8 aprile