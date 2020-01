“Una vita”, le anticipazioni: per destino o per amore

10 Gennaio 2020 | 14:32 di Valentina Ondei

Lolita (Rebeca Alemany) è sempre stata una donna molto superstiziosa. E questa sua peculiarità, dovuta alle credenze del suo paese d’origine Cabrahigo, ha messo più volte in pericolo la sua relazione con Antonito (Alvaro Quintana). Ma i guai veri sono cominciati con l’arrivo in città di un suo vecchio amico, Caferino (Edgar Costas Sanmartin). L’uomo sostiene che il bacio che si sono dati da ragazzi (mentre sorgeva un quarto di luna) ha causato una serie di tragedie. Tra queste anche la morte della sua fidanzata. Per spezzare la catena di eventi negativi i due devono sposarsi. In caso contrario, la maledizione ricadrà proprio su Antonito, promesso sposo di Lolita. Atterrita da questa rivelazione, la ragazza decide di lasciare il suo fidanzato e comunica la decisione anche a Ramon (Juamna Navas). Leonor (Alba Brunet), incalzata dal padre di Antonito, cerca di convincere l’amica a rifiutare le tradizioni retrogade di Cabrahigo. Ma Lolita vuole troppo bene al suo fidanzato per rischiare...



Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 10 gennaio)

Lolita è in crisi a causa dell’arrivo di un suo vecchio amico. Paciencia scrive un altro telegramma a Servante per chiedergli di non partire per Cuba. Il custode adesso inizia a preoccuparsi. Inigo continua a vincere forti somme di denaro scommettendo sugli incontri di pugilato, ma questo vizio mette presto in crisi il rapporto con Leonor. Don Telmo vuole sapere da Batàn se Samuel è ancora determinato a rovinare Lucia. Felipe non vuole lasciare da sola la moglie Celia che si è ammalata a causa di un’epidemia.

Le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio

● Leonor e Flora cercano di capire cosa nasconde Inigo. Scoprono, così, un’ingente somma di denaro custodita all’interno di una scatola in cioccolateria. Le due donne decidono di tenere d’occhio il giovane.

● Servante è distrutto a causa del tradimento di Paciencia. Ma, nonostante le premurose attenzioni, le domestiche non riescono a risollevargli il morale. Così lui decide di partire per Cuba.

● Telmo ha smesso di dare notizie dall’appartamento in quarantena degli Alvarez Hermoso.