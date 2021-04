“Una vita”, le anticipazioni: qualcuno vuole la fine di Felipe

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 15.15) Valentina Ondei







Felipe Alvarez (Marc Parejo) vive giorni tesissimi. Prima riceve la conferma che Genoveva (Clara Garrido) aspetta un bambino, poi viene aggredito da Santiago (Aleix Melé), che si accanisce contro di lui dopo averlo visto parlare con Marcia (Trisha Fernandez). Ma i guai non finiscono qui. Il processo a Cesar Andrade (Alvaro Baguena), accusato del rapimento di Marcia e del traffico di donne, è infatti appena cominciato, e Felipe è il testimone chiave dell’accusa. Mentre sta andando in tribunale, però, un’automobile lo investe. L’avvocato è in condizioni disperate e il commissario Mendez (David Garcia Intriago) inizia a indagare rendendosi conto che non si tratta di un incidente. In poco tempo Mendez viene a sapere degli attriti tra l’avvocato e il marito di Marcia, ed è proprio su di lui che ricadono tutti i sospetti. Santiago allora chiede subito alla moglie di fornirgli un alibi. Nessuno però sa che Ursula (Montserrat Alcoverro) ha fatto una promessa ad Andrade, e lei, di solito, mantiene le sue promesse…

Ursula torna in città e scatena la preoccupazione dei vicini. Camino è molto triste e insofferente dopo che Maite ha deciso di lasciare la città improvvisamente. Cinta confessa a Emilio di essere poco convinta riguardo al loro fidanzamento, perché tutto è stato fatto di fretta e di nascosto dai genitori. Margherita prosegue nella sua vendetta e insinua in Bellita il dubbio che il marito la stia tradendo con un’altra donna. Andrade confessa al suo avvocato che si occuperà lui di sbarazzarsi di Felipe.

