“Una vita”, le anticipazioni: quando l’amore è… troppo

27 Marzo 2020 | 14:20 di Valentina Ondei

Felipe (Marc Parejo) ha cercato in ogni modo di essere comprensivo con sua moglie Celia (Ines Aldea), che continua a trascurare lui e la cugina Lucia (Alba Gutierrez). Ma dalla morte di Trini (Anita del Rey) Celia non si è più allontanata da Milagros, nonostante Lolita (Rebeca Alemany) abbia manifestato il suo disappunto. Questo attaccamento alla bambina da parte della moglie dell’avvocato è morboso: inizia a prendersi davvero troppe libertà con la piccola. Anche Ramon (Juamna Navas) è infastidito dalla situazione. Oltre tutto, lui nel frattempo è finalmente riuscito a rinforzare il suo legame con la figlia. Tutto precipita quando Celia chiede il permesso di portare Milagros a fare una passeggiata. Ramon acconsente, ma si fa promettere che torneranno per l’ora di pranzo… Purtroppo all’ora stabilita Celia non si fa viva; il tempo passa e di lei non ci sono tracce. Ramon è sconvolto e vuole denunciarla alla polizia. Solo Antonito (Alvaro Quintana) riesce a fermarlo. Quando Celia torna, Ramon inveisce contro di lei e la butta fuori casa. Ancora una volta Felipe intercede per la moglie, ma i rapporti tra i due sono ormai forse troppo tesi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 27 marzo)

Iñigo è veramente nei guai: l’usuraio che ha rapito sua sorella Flora vuole molto denaro per non ucciderla. Ramon, con l’aiuto dei familiari, pare riprendersi e si mostra finalmente affettuoso con Milagros. Intanto Fulgencia, la balia alla quale è stata affidata la piccola Milagros, scompare in circostanze misteriose senza lasciare alcuna traccia. Felipe, in convalescenza, inizia a notare quanto sia pesante la “assenza” di Celia sulle questioni familiari e così le chiede di organizzare la festa di Lucia.

Le anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile

● Lucia festeggia il suo compleanno e annuncia agli invitati l’apertura della Fondazione Marques de Valmez. Dopo la festa, poi, lei e Telmo si lasciano andare alla passione e decidono di sposarsi.

● Samuel è ancora nelle mani di Batan che lo ingaggia per un altro delitto.

● Carmen vede il suo padrone Samuel sconvolto, sporco di sangue, e cerca invano di parlargli.

● Liberto racconta a Rosina del rapimento di Flora e lei offre il suo denaro a Iñigo per pagare il riscatto, ma pone una condizione.