“Una vita”, le anticipazioni: quanta solitudine dietro la perfidia di Soledad

Nessun dubbio: lei è la donna dai mille volti e dall’anima nera. Arrivata a Calle Acacias in punta di piedi, educata e solerte, Soledad Lopez (Silvia Marty) ha preso servizio come domestica in casa Bacigalupe ed è riuscita a tenere subito testa ad Anabel (Olga Haenke), l’indomabile figlia di Marcos (Marcial Alvarez). Alla morte di Felicia (Susana Soleto), moglie del suo padrone, ha mostrato compassione per il povero vedovo. Lo ha supportato e consolato nei momenti difficili fino a diventarne l’amante. Accecato dalla passione, lo scaltro uomo d’affari era convinto di avere al suo fianco una persona docile e sottomessa che avrebbe potuto manovrare a suo piacimento. In realtà, dietro a quel viso d’angelo, si nascondeva proprio l’assassina di Felicia, una donna fredda con un passato oscuro. Soledad infatti fa parte di una cellula anarchica e da poco è stata ricontattata da Fausto Salazar (Aitor Campo) per organizzare un attentato proprio a Calle Acacias con l’obiettivo di eliminare Antonito Palacios (Alvaro Quintana), presto Ministro del partito conservatore. Quando la Polizia, grazie alle indagini dell’investigatore Mendez (David Garcia), decide di arrestarla per l’omicidio di Felicia, la domestica di Marcos trova rifugio da Aurelio Quesada (Carlos de Austria). L’uomo capisce che Soledad è legata a un gruppo anarchico ed è pronta a far esplodere una bomba in città. Quindi approfitta della situazione e insieme con la perfida Genoveva (Clara Garrido) organizza un piano diabolico per liberarsi di tutti i suoi nemici.

In questo modo da umile e insignificante domestica, nell’arco di pochi mesi il personaggio di Soledad è diventato centrale nelle vicende di Acacias e, in un escalation mozzafiato di avvenimenti che animeranno le puntate in onda questa settimana, il suo gesto estremo sconvolgerà e ditruggerà le vite di molti dei protagonisti più amati della soap. Al resto ci penseranno Aurelio e Genoveva, la coppia più diabolica della Calle. Ma per i più attenti Silvia Marty, l’attrice che veste i panni dell’ambigua domestica di Bacigalupe, non è certo un volto nuovo. La sua interpretazione di Ingrid Munoz nella serie televisiva spagnola Paso Adelante, ambientata in una scuola di ballo e recitazione trasmessa su Italia 1 tra il 2004 e il 2006, ha fatto innamorare milioni di adolescenti. L’abbiamo poi rivista nel 2015 su Canale 5 nella miniserie Io ti salverò, incentrata sul fenomeno delle adozioni illegali nella Spagna franchista degli Anni 70. «Soledad è un personaggio molto diverso da quelli che ho sempre interpretato» spiega la Marty. «E io l’ho amata fin dal primo momento per l’alone di mistero che l’avvolgeva». Nata a Barcellona, è un’artista a tutto tondo: ha studiato recitazione, canto, danza e pattinaggio artistico. Curiosa e dinamica, oltre alle sue interpretazioni in serie televisive e a teatro, ha condotto un programma di cucina e ha recentemente creato una linea di abbigliamento. «Ho lavorato molto su questo personaggio, soprattutto sulle sue pause e sui suoi silenzi che raccontavano tutto il tormento di Soledad. All’inizio non sapevo quali sarebbero state le sue sorti e ho costruito la sua figura giorno dopo giorno cercando di interpretare al meglio anche la solitudine che l’ha portata a commettere gesti estremi».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 27 maggio)

Il ristorante Nuovo Secolo ora ha due nuove proprietarie, Carmen e Rosina, che non perdono occasione per litigare sulla gestione del locale. La gravidanza di Alodia procede e Bellita assicura alla domestica tutto il suo appoggio, mentre Ignacio è ancora latitante. L’uomo che ha regalato una clessidra al marito di Lolita si aggira nel quartiere. Ricercata dalla polizia per la morte di Felicia, Soledad si rifugia da Aurelio che ne approfitta per ricattarla. Caron viene assassinato e Natalia sospetta di suo fratello.

