“Una vita”, le anticipazioni: quante menzogne…

Lucia (Alba Gutierrez) mente. Mente a se stessa, mente all’uomo che ama e mente a suo marito. Da quando Telmo (Dani Tatay) è tornato ad Acacias per lei, non c’è pace, soprattutto dopo aver scoperto che lui non l’ha mai tradita e non si è mai impossessato del suo patrimonio. Ma ormai sono passati dieci anni e la Alvarado non vuole sconvolgere ancora una volta la sua vita, né quella di suo figlio Mateo (Adrian Hernandez). Così cerca in ogni modo di tenere le distanze. Con gli occhi colmi di lacrime, prega Telmo di lasciare la città e di non intromettersi nel suo matrimonio. Le parole di Lucia sono molto dure, ma Telmo capisce che sta mentendo e la esorta a seguire il cuore e non la ragione. Poi l’ex sacerdote si imbatte in Mateo. Il ragazzino sembra entrare subito in sintonia con quell’uomo così affabile (l’opposto di suo padre, burbero e dispotico), tanto da confidargli di non provare nessun sentimento per il genitore. Quando Telmo scopre la data di nascita del ragazzo capisce che potrebbe essere suo figlio. E farà di tutto per verificarlo.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 all’8 maggio)

Lucia scopre che Espinera è stato arrestato e ha ammesso tutte le sue colpe scagionando di fatto Telmo: capisce così che accusando Telmo ha fatto un terribile errore. Samuel incontra Telmo e promette di non fargli la guerra. Ramon esce dal carcere e viene accolto alla pensione di Fabiana, dove si pagherà l’alloggio dando una mano con la contabilità. Peccato che la prima persona che incontri sia proprio Felipe… Genoveva va al Monte di Pietà per impegnare un vaso di casa Alday scatenando i pettegolezzi del quartiere.

Le anticipazioni dal 10 al 15 maggio

● Samuel chiede ai vicini di casa di avere più rispetto per sua moglie e racconta la loro storia d’amore.

● Lolita, dopo che Felipe ha aggredito Ramon, prende le difese del suocero; Susana è indispettita e organizza un boicottaggio lasciando la drogheria dell’amica senza un cliente.

● Bellita scopre che la morte di Celia è avvenuta proprio nella sua casa e decide di ingaggiare una persona capace di scacciare gli spiriti.

● Antonito pretende da suo padre la verità sulla morte della signora Alvarez: i due finiscono per litigare.