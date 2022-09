“Una vita”, le anticipazioni: quanti amori “sbagliati”…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 7 ottobre su Canale 5 (sab. ore 15, da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Dopo la drammatica relazione con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Felipe (Marc Parejo) era convinto di aver trovato in Dori Navarro (Leonor Martin) una persona sincera e innamorata. Conquistato dalla sua dolcezza, ha cercato di dimostrarle tutto il suo amore. Ma un segreto li divide. Dori, infatti, non riesce a confessare a Felipe che non è un’infermiera, ma una studiosa della mente umana e che si è avvicinata a lui solo per capire l’origine dei suoi attacchi di panico. Ora che Felipe è guarito e la tesi della Navarro è giunta al termine, Dori è combattuta tra l’amore per lui e l’offerta di un prestigioso lavoro che la porterà in Austria. Felipe inizia a sospettare della giovane, quindi le chiede totale sincerità. Messa alle strette, la donna gli comunica che vuole lasciare la città. Addolorato dalla notizia e carico di rabbia, l’avvocato incontra Genoveva. La Salmeron è molto turbata dalla misteriosa telefonata di un cugino e cerca un riavvicinamento con Felipe, ma lui infierisce dicendole cose terribili e facendola sprofondare nella disperazione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 settembre)

Grazie all’intervento di Liberto, Azucena scopre che è stato Angel a pagare Claudia affinché baciasse Guillermo. Dopo aver scoperto che Ramon non è la persona integerrima che vuole far credere, Aurelio decide di sfruttare la situazione per ricattarlo. La relazione con Dori viene ufficializzata da Felipe, ma la donna non sembra mostrare il “giusto” entusiasmo. Finalmente libero, Rodrigo si reca a casa di Valeria, dove vede però la moglie tra le braccia di David; il chimico ha un malore e viene soccorso dalla donna.

Le anticipazioni dall’1 al 7 ottobre