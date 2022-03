“Una vita”, le anticipazioni: quanto è amaro il ritorno di Felipe

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Si era trasferito in Austria pur di stare lontano da Genoveva (Clara Garrido), l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Non poteva sopportare l’idea che la moglie l’avesse fatta franca per l’omicidio di Marcia (Trisha Fernandez), e così aveva deciso di raggiungere il figlio adottivo Tano (Oscar Ortuño), ormai un medico rinomato in quel Paese. L’avvocato, però, non era a conoscenza del fatto che la moglie avesse assoldato un losco figuro non solo per seguire ogni sua mossa, ma per essere pronto a ucciderlo a un cenno della Salmeron. Genoveva è riuscita anche a intercettare la lettera che Felipe ha spedito all’amico Liberto (Jorge Pobes) per annunciargli il suo rientro in Spagna a causa dell’esplosione della guerra (la Prima guerra mondiale, ndr) nel cuore dell’Europa, e infatti quando Felipe fa il suo arrivo in calle Acacias la prima persona che incontra è proprio lei, che gli si avvicina per dargli il benvenuto. Lo sguardo dell’avvocato è di ghiaccio, e per lui è terribilmente faticoso non cadere nelle “provocazioni” di Genoveva… Ecco, però, che arriva anche Liberto ad accogliere Felipe con grande calore. Sarà l’inizio di un’altra guerra?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 18 marzo)

La cameriera del ristorante di Roberto riesce a conquistare tutti; anche Miguel sembra interessato a lei, ma il suo cuore batte ancora per Anabel. Intanto si scopre che il ragazzo appena giunto in città è Ignacio, il nipote di Bellita, ma la reazione della cantante al suo arrivo è alquanto bizzarra. Marcos incontra Mendez e gli chiede di indagare sulla morte di Felicia. Per amore di Lolita, Antoñito rinuncia al suo viaggio, ma le cose poi cambiano mentre Natalia cerca di convincere Anabel ad avvicinarsi ad Aurelio.

Le anticipazioni dal 19 al 25 marzo