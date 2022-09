“Una vita”, le anticipazioni: Quesada non ha scrupoli

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) è in trappola. Da quando Genoveva (Clara Garrido) lo ha riportato ad Acacias, il chimico è prigioniero e alla mercé della sua aguzzina che cerca in ogni modo di estorcergli la formula per produrre un gas tossico. Anche Aurelio Quesada (Carlos de Austria) vuole, però, impossessarsi di questo procedimento e nulla potrà fermarlo. Grazie alle preziose indicazioni del suo fedele maggiordomo che non ha mai perso di vista la Salmeron, Aurelio scopre che Rodrigo è imprigionato in un casolare, lo rapisce a sua volta e lo porta in un laboratorio dov’è già pronto tutto il materiale necessario per produrre il gas letale. Nonostante le torture che Quesada gli infligge, Rodrigo continua a tacere il suo prezioso segreto, perché sa che Aurelio ha loschi fini. Quesada comunque non si dà per vinto. Sa perfettamente che Lluch ha un punto molto debole in sua moglie Valeria (Roser Tapias): se non otterrà quello vuole, dunque, non esiterà a prendersela con lei. E così la vita della donna ora è in serio pericolo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 9 settembre)

Genoveva vuole interrompere la sua gravidanza, ma Marcelo intercetta una sua telefonata e avvisa subito Quesada, che è determinato a salvare la vita di suo figlio. La speculazione immobiliare di Aurelio procede e gli abitanti del quartiere decidono di organizzare una manifestazione. Palacios non è convinto dei metodi utilizzati da Fidel per ottenere informazioni dall’anarchico coinvolto nella strage di Acacias. Pascual sembra nutrire un nuovo interesse nei confronti di Hortensia e Liberto lo capisce.

Le anticipazioni dal 10 al 16 settembre