“Una vita”, le anticipazioni: Quesada passa alle maniere forti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 settembre su Canale 5 (sab. ore 15, da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e suoi scagnozzi fanno tremare il quartiere di Acacias. Dopo l’ennesima manifestazione capeggiata da David (Aleix Rengel Meca) contro i laboratori chimici dell’imprenditore, il marito di Genoveva (Clara Garrido) ha deciso che è il momento di usare le maniere forti. Vuole eliminare David, colpevole di averlo tradito in passato e ora di fomentare il quartiere contro di lui. Questo, però, non è il momento di rischiare in prima persona e così Quesada ha un’idea. Quando scopre che Ramon Palacios (Juanma Navas) finanzia attraverso Fidel (Alejandro Siguenza) un’organizzazione segreta che cattura, tortura e a volte elimina gli anarchici, ed è anche responsabile dell’omicidio di Fausto Salazar (Aitor Campo), mandante della strage avvenuta cinque anni prima in calle Acacias, Aurelio è convinto di aver trovato l’uomo che farà il lavoro sporco al suo posto. Ramon ancora non sa che la sua vita sta per cambiare e che presto sarà ricattato da un uomo che non accetta un “no” come risposta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 23 settembre)

Gli abitanti di Acacias scoprono che l’anarchico Fausto sarà liberato. L’uomo, però, viene ucciso dalla polizia durante un tentativo di fuga e nel quartiere inizia a serpeggiare l’idea che dietro all’episodio ci siano Fidel e Ramon. Aurelio infligge a Rodrigo torture terribili, ma il chimico non rivela la sua formula; quando però Aurelio minaccia di uccidere Valeria, il pover’uomo dice tutto. David guida il corteo di protesta contro i laboratori Quesada. Azucena vede Guillermo baciare un’altra donna, ma le cose non stanno come sembra.

Le anticipazioni dal 24 al 30 settembre