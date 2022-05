“Una vita”, le anticipazioni: qui c’è una persona di troppo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00) Valentina Ondei







Carmen (Maria Blanco) è sempre stata una moglie senza troppe pretese, ma ultimamente sembra molto insoddisfatta. Del resto, si guarda intorno in famiglia e vede che la nuora Lolita (Rebeca Alemañy) è appagata dal lavoro nella sua bottega di alimentari, che Antoñito (Alvaro Quintana) è assorbito dalla politica, che Ramon (Juanma Navas) è sempre alle prese con qualche nuovo affare… Per questo quando scopre che il marito ha esaudito il suo desiderio e ha acquistato il ristorante Nuovo Secolo brinda con gioia alla nuova avventura. Peccato che scopra di avere una socia: Rosina (Sandra Marchena)! L’acquisto del locale, infatti, è stato fatto dai loro mariti, visto che anche la focosa Rosina mirava a prendere le redini del ristorante. In questo modo, però, rivalità tra le due donne non s’è spenta. Tutt’altro: le liti tra le “socie” sono all’ordine del giorno. Conoscendo la vanità di Rosina, Carmen le propone di occuparsi delle pubbliche relazioni per non avere interferenze sulla gestione. Riuscirà a tenere a bada veramente l’esuberante “socia”?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 20 maggio)

Al capezzale di Mendez, Felipe scopre che Soledad è la vera responsabile della morte di Felicia; l’investigatore, intanto, è in pericolo di vita: un’infermiera tenta di ucciderlo. Roberto e Sabina partono per Istanbul, mentre Miguel sceglie di andare in Svizzera per ricongiungersi con i genitori ancora in carcere e raggiungere Daniela. Ignacio, piuttosto che affrontare i suoi problemi, preferisce fuggire e lasciarsi tutto alle spalle. Sua zia Bellita però, nonostante tutto, chiede a José di riportarlo a casa. Anabel fugge dal convento.

Le anticipazioni dal 21 al 27 maggio