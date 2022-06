“Una vita”, le anticipazioni: Ramon e Felipe, uomini alla deriva

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 17 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Dall’attentato in calle Acacias, Felipe Alvarez (Marc Parejo) è profondamente cambiato. Dell’affascinante avvocato dalla brillante carriera è rimasto solo un pallido ricordo: oggi Felipe, ferito a una gamba e ancora di più nell’animo, disprezza la vita. Anche l’amico Ramon Palacios (Juanma Navas) non riesce a riprendersi, consumato com’è dall’odio per gli assassini di sua moglie e di suo figlio. La comune disperazione ha avvicinato i due uomini, ma sta allontanando da loro tutti. Lolita (Rebeca Alemañy), per esempio, cerca di sostenere il suocero e di aiutare Felipe… Con Ramon, però, le liti sono all’ordine del giorno e i contrasti continui. Ad aumentare le ansie della vedova di Antoñito (Alvaro Quintana), poi, c’è la gestione dell’avvocato, diventato sempre più irascibile: le domestiche al suo servizio vengono cacciate dopo pochi giorni, e anche l’infermiere Prudencio si licenzia. Presto, però, una giovane infermiera busserà alla porta di Felipe: riuscirà a curare le ferite del suo corpo e della sua anima?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 10 giugno)

Dopo aver passato cinque anni in Messico (dove si sono anche sposati), Genoveva e Aurelio tornano in città e fanno un incontro molto strano. Hortensia e Azucena, sorella e nipote di Rosina, arrivano ad Acacias con un giorno di anticipo: la Rubio e Liberto stanno ancora cercando di nascondere loro le tracce del disastro economico in cui si trovano. Guillermo Sacristan e Inma Tordera, nuovi proprietari del ristorante, ricevono la visita di Fabiana che si offre di aiutarli a riorganizzare il locale.

Le anticipazioni dall’11 al 17 giugno