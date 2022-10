“Una vita”, le anticipazioni: Rodrigo fa il doppio gioco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 14 ottobre su Canale 5 (sab. ore 15, da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







David Exposito (Aleix Rengel Meca) ha le ore contate: Aurelio Quesada (Carlos De Austria) lo vuole morto, e non è il solo a volerlo eliminare. L’atteggiamento di Rodrigo (Gonzalo Ramos), infatti, è sempre più ambiguo. Il chimico informa il suo rivale in amore che ha deciso di lasciargli campo libero con sua moglie Valeria (Roser Tapias) e gli consegna una lettera per lei, nella quale dà la sua “benedizione” al loro amore e annuncia che è intenzionato a lasciare la Spagna. Poi, però, si presenta da Aurelio e si dice pronto ad accettare la sua proposta di collaborazione e ad aiutare gli altri chimici a produrre il gas nervino, a patto però che Quesada tolga di mezzo David! Durante un nuovo incontro con Valeria, Rodrigo esorta la moglie a lasciare al più presto la città con il suo amante e l’avvisa che la vita di David è in serio pericolo. I due innamorati, dunque, decidono di partire. Fanno i bagagli in fretta e furia e vanno in stazione… Ma alcuni scagnozzi sono lì ad attenderli per rapire Exposito proprio sotto gli occhi di Valeria. La Cardenas, sconvolta, incontra Lolita (Rebeca Alemañy) e giura di aver visto tra i rapitori anche Fidel (Alejandro Figuenza).

Combattuta tra l’amore per Felipe e l’impegno che la porterebbe in Austria, Dori non sa decidere che cosa fare. Sconvolto dall’incontro con Aurelio, Ramon si sente con le spalle al muro. Tutto è pronto per il pranzo a casa di Hortensia in cui verrà “ufficializzata” la frequentazione tra Guillermo e Azucena, ma Pascual declina l’invito e così scatena l’ira di Hortensia. La promessa di Aurelio di eliminare David mette a dura prova Rodrigo, che è ancora innamorato di Valeria. Genoveva rimane sconvolta da un incontro con Felipe.

