“Una vita”, le anticipazioni: Samuel è messo all’angolo

13 Giugno 2020 | 10:20 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Genoveva (Clara Garrido) è terrorizzata all’idea che il suo ex amante Cristobal Cabrera possa scoprire dove si è nascosta. L’uomo non l’ha mai perdonata di averlo abbandonato e ha giurato vendetta. Per questo la moglie di Samuel (Juan Gareda) deve sottostare alle minacce di Ariza (Jorge Corrales). In cambio del silenzio, lo scagnozzo di Cristobal pretende da lei un contatto con il potente senatore Ojeda Tapia (Miquel Insua) per ottenere i permessi per dare il via a una sua nuova attività in Marocco. Grazie all’intervento di Samuel, dunque, il ricattatore riesce a chiudere un importante accordo con il Senatore, a cui promette per i suoi servizi la bella somma di tremila pesetas. Tutto sembra risolto quando Ojeda Tapia si presenta a casa Alday con fare minaccioso. Dopo aver ottenuto i permessi, infatti, Ariza è scomparso senza saldare il debito e ora sarà compito di Samuel versare il “dovuto”. Il marito di Genoveva però non possiede tanto denaro ed è costretto a chiedere un prestito a Liberto (Jorge Pobes) mettendolo in difficoltà.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 12 giugno)

Genoveva si vede costretta a raccontare a Samuel dell’arrivo in città di Ariza e del ricatto che sta subendo; per aiutarla, il marito cerca di ottenere un incontro con il senatore Ojeda Tapia. Ramon, dopo il rifiuto di aprire il suo cuore a Carmen, decide di raccontare la verità sulla morte di Celia e spiega come si sono realmente svolti i fatti lasciando tutti senza parole. José comunica alla famiglia che il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato distrutto da un incendio. Carmen fa una rivelazione a Fabiana.

Le anticipazioni dal 15 al 19 giugno

● Eduardo spia Lucia e Telmo che, approfittando di una sua assenza, hanno deciso di incontrarsi.

● Felipe continua la sua vita dissipata e non smette di odiare Ramon; questi, invece, cerca in tutti i modi di aiutare il suo amico.

● Cinta debutta come cantante e ballerina all’insaputa dei suoi genitori, che vorrebbero invece aprire un commercio di olive.

● Lucia ha un malore dopo l’incontro con Telmo. Gli esami che le vengono fatti in ospedale rivelano una verità davvero terribile.