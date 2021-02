“Una vita”, le anticipazioni: Santiago, ma sei davvero tu?

12 Febbraio 2021 | 12:49 di Valentina Ondei

Marcia (Trisha Fernandez) non riesce più a sostenere la relazione clandestina con Felipe Alvarez (Marc Parejo). È ancora innamorata di lui, ma sente che deve dare una possibilità a Santiago (Aleix Melé), perché le sembra essere cambiato. Del dispotico braccio destro di Andrade (Alvaro Bàguena) non c’è più traccia: le ha lasciato tempo per adattarsi alla nuova situazione e ha cercato in ogni modo di riconquistarla. Tuttavia, la pazienza del marito ha un limite e Marcia lo sa, così decide di lasciare l’avvocato e dedicarsi a lui. Dopo aver passato la notte con lo sposo, però, si accorge che non ha più una certa cicatrice sulla schiena e che troppo spesso non ricorda dettagli del loro passato… Santiago si giustifica raccontando che i duri anni di carcere hanno minato la sua memoria; della cicatrice, invece, dice che è stata fatta sparire da una guaritrice. Intanto Genoveva (Clara Garrido) prima arriva a minacciare di morte Santiago se non lascia subito la città con l’ex domestica, poi cambia strategia…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 12 febbraio)

Genoveva intima a Santiago di allontanare in ogni modo Marcia da Felipe. Susana si rifiuta di accompagnare Armando al ballo organizzato dal circolo. Amareggiato, l’uomo pretende che la sarta faccia chiarezza sui sentimenti che prova; lei, allora, decide di confidarsi con le amiche. Felipe irrompe nella pensione dove Marcia vive con il marito e prega la donna di fuggire insieme a lui, scatenando così le ire di Santiago. Ma la reazione della ragazza spiazza l’avvocato. Casilda riceve in regalo i vecchi vestiti di Susana.

Le anticipazioni dal 14 al 19 febbraio

● Carchano non accetta la diffida dell’avvocato dei Dominguez che gli intima di non proiettare il film e decide di farsi passare come vittima della censura di fronte alla stampa.

● Emilio fa una scoperta che cambierà tutta la situazione rispetto al film.

● Susana teme che Armando abbia perso interesse per lei, ma il motivo del suo allontanamento è un altro, e quando la sarta lo scopre fa perdere le sue tracce.

● Ramon finalmente scopre perché Lolita non vuole accettare i regali dei suoceri per il suo bambino.