“Una vita”, le anticipazioni: scandalo al sole

08 Novembre 2019 | 14:20 di Valentina Ondei

Samuel (Juan Gareda) e il priore Espineira (José Luis Martinez) trovano Lucia (Alba Gutierrez) e don Telmo (Dani Tatay) addormentati e senza vestiti all’interno di un casolare. Ovviamente ne rimangano scandalizzati. Tuttavia le loro conclusioni potrebbe essere affrettate. La stessa Lucia, infatti, non è convinta che il prete abbia approfittato di lei: ricorda solo di aver bevuto un bicchiere d’acqua e poi di aver perso i sensi. Ma le prove contro Telmo sembrano schiaccianti. Samuel per assicurarsi che la sua fidanzata testimoni davanti al tribunale ecclesiastico, le presenta Alicia (Virginia Mora Figueroa), una vecchia conoscenza del religioso. La donna racconta a Lucia di essere stata aggredita da Telmo prima che lui prendesse i voti e le modalità sembrano essere le stesse. Se prima Lucia vacillava, ora pare credere alle parole di Alicia. Nel frattempo Espineira cerca di convincere il suo pupillo a dichiararsi colpevole, ottenendo, però, un netto rifiuto. Le sorti del parroco sono appese a un filo, ma soprattutto sono nelle mani di Lucia pronta a testimoniare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 novembre)

Ramon è preoccupato per la salute di Servante e lo fa visitare da un luminare. Telmo, dopo aver rapito Lucia, la costringe ad ascoltare la verità su Samuel e poi ammette che prova qualche cosa per lei. Casilda vuole lasciare Acacias con la parte di eredità che dovrebbe spettarle, ma c’è qualcosa che ancora la trattiene. Samuel trova Lucia accanto a don Telmo in condizioni molto discutibili e se la prende con il prete. Carmen è molto imbarazzata perché deve recitare in un ambiguo spettacolo teatrale.

Le anticipazioni dal 9 al 15 novembre

● Susana sembra molto turbata e le amiche del quartiere non riescono a capire il motivo di tanta pena. Per rasserenarla, Rosina la convince a iscriversi a un corso di pittura dove conoscerà Venancio, un professore molto affascinante.

● Carmen evita che un ragazzino venga arrestato per furto. Poi fa una incredibile scoperta.

● Flora trascura la pasticceria per dedicarsi alla recitazione e Peña indispettito prende una difficile decisione.

● Samuel fa di tutto per cacciare Ursula dal quartiere.