“Una vita”, le anticipazioni: Soledad, non si sfugge al passato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 aprile su Canale 5







Soledad (Silvia Marty) ha cercato in tutti i modi di cambiare vita e chiudere con un passato oscuro. Ma qualcuno ha ancora bisogno di lei e non accetta un “no” come risposta. La domestica di casa Bacigalupe, dunque, da qualche tempo è molto tesa, sia per i continui scontri tra il suo datore di lavoro (e amante) Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel (Olga Haenke), sia per certe minacce che ha ricevuto. Sono messaggi“in codice”, magari, ma a lei risultano chiarissimi: esempio perfetto è una lettera con la bandiera e il simbolo degli anarchici. Tutto precipita quando il persecutore segreto passa dalle minacce ai fatti e le manda due scagnozzi a ricordarle che in passato era una fervida sostenitrice della causa anarchica e che adesso, senza indugio, deve andare a trovare in carcere il vecchio amico Fausto Salazar (Aitor Campo). Fausto vuole che Soledad si sacrifichi ancora per gli anarchici: in caso contrario potrebbe rimetterci la vita. Terrorizzata, la domestica torna da Marcos e cerca in tutti i modi di convincerlo a lasciare la città, adducendo la scusa che in questo modo Anabel si allontanerebbe da Aurelio (Carlos De Austria). Che decisione prenderà Marcos?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 aprile)

La prima riunione sindacale di Miguel è molto tesa e Daniela, preoccupata, chiede ad Alberto di vegliare su di lui; il giovane, poi, accetta un lavoro da Bacigalupe solo per stare vicino ad Anabel. Quando Alodia sta per cedere a Ignacio, arriva Bellita e interrompe l’idillio. José, intanto, incarica Mendez di seguire il nipote. Lolita e Ramon sono sempre più in ansia per Antoñito e gli chiedono di smetterla con il suo atteggiamento radicale. Aurelio sospetta che la sorella Natalia sia veramente innamorata di Felipe e lo dice a Genoveva.

Le anticipazioni dal 23 al 29 aprile