“Una vita”, le anticipazioni: tra nuora e suocera non mettere…

11 Dicembre 2020 | 14:22 di Valentina Ondei

Grazie ai pettegolezzi messi in giro da Susana (Amparo Fernandez), nel quartiere non si parla d’altro che dei litigi tra Lolita (Rebeca Alemañy) e Carmen (Maria Blanco). Quando queste voci arrivano all’orecchio di Ramon (Juanma Navas), l’uomo decide di andare a fondo della faccenda. Le due donne davanti ai loro mariti, infatti, fingono di andare d’amore e d’accordo, ma la realtà potrebbe essere ben diversa… Ramon si mette d’accordo con suo figlio Antoñito (Alvaro Quintana) e insieme decidono di origliare le conversazioni delle rispettive mogli senza essere visti. Ben presto si trovano di fronte a uno dei tipici battibecchi tra nuora e suocera, che si trasforma in un vero litigio. Ramon, ormai al culmine della pazienza, interviene bruscamente, ma non per redarguire le donne, bensì per prendere le parti di sua moglie. Preso in contropiede, Antoñito inizia a difendere in ogni modo Lolita e si rivolta contro suo padre. Insomma, se la situazione in casa Palacios era tesa, ora è in atto una vera e propria battaglia che vede i due uomini uno contro l’altro. A seguito di queste tensioni Carmen e Lolita decidono che è giunta l’ora di sotterrare l’ascia di guerra e raggiungono un compromesso, mentre Ramon e suo figlio continuano a ignorarsi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 all’11 dicembre)

Emilio dice a tutti che vuole andare a una fiera della ristorazione; in realtà, però, confida a José di essere diretto a Santander per scoprire qualche segreto di Ledesma da usare contro di lui. Antoñito inizia a capire che tra Lolita e Carmen non corre buon sangue e ne parla col padre. Susana e Rosina non comprendono la decisione di Felicia di sposare Ledesma: lei dice che c’è un antico accordo matrimoniale, ma poi cerca di comprare la sua libertà. Mauro prosegue l’indagine sulla scomparsa di Marcia e punta su Cesar, uno sfruttatore di donne.

Le anticipazioni dal 14 al 18 dicembre

● Emilio ritorna con informazioni molto importanti su Ledesma e corre subito da José per metterlo al corrente della situazione e chiedere il suo aiuto. Ma lui si mostra molto restio.

● Felicia offre tutti i suoi risparmi a Ledesma per evitare il matrimonio, ma l’uomo non intende accettare e la fa da padrone nel ristorante della donna.

● Genoveva è molto preoccupata, perché teme che il piano di Ursula per liberarsi di Marcia non stia funzionando.

● Mauro prega Felipe di non agire più di testa propria.