“Una vita”, le anticipazioni: tragedie annunciate

27 Giugno 2020 | 10:20 di Valentina Ondei

Devozione e amore sono sentimenti che a volte portano a gesti estremi. In loro nome due personaggi perderanno la vita. La devozione per Lucia (Alba Gutierrez) farà commettere un crimine a Ursula (Montse Alcoverro). Quando l’istitutrice scoprirà che Telmo (Dani Tatay) vuole lasciare la città e l’amata (convinto che lei sia ancora legata al marito Eduardo, Paco Mora) e vedrà la giovane disperarsi le sarà subito chiaro cosa fare. Così, al rientro a casa del padrone, gli servirà come di consueto la medicina, ma questa volta in dose letale. Per amore, invece, Samuel (Juan Gareda) aveva promesso a Genoveva (Clara Garrido) che l’avrebbe protetta a qualsiasi costo. Con Cristobal sulle loro tracce, Samuel cerca ovunque denaro per fuggire con lei, ma gli abitanti del quartiere gli voltano tutti le spalle… Mentre gli Alday tentano di scappare sono intercettati da Cristobal che spara a Genoveva. Samuel però mantiene la promessa e le fa scudo col suo corpo: è la sua fine.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 26 giugno)

Convinto da Carmen, Ramon racconta a Felipe la verità sulla morte di Celia; l’avvocato però non crede a questa confessione che getta un’ombra su sua moglie. Servante continua a insegnare il tango senza accorgersi che alcuni partecipanti meditano di lasciare le sue lezioni. I Dominguez sono entusiasti della loro nuova impresa e firmano un accordo con Antonito per commercializzare le olive. Cinta teme che la madre scopra la sua attività di ballerina. Liberto presta a Samuel il denaro per pagare il debito con Ojeda Tapia.



Le anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio

● Fulgencia torna a Acacias grazie a Ramon per confermare a Felipe che sua moglie aveva perso il senno ed era convinta di essere la madre di Milagros.

● Ramon cerca ancora di riavvicinarsi a Felipe e lo invita alla celebrazione della messa in memoria di Trini e Celia; l’avvocato per tutta risposta lascia la città per qualche giorno.

● Arantxa scopre che Bellita verrà ingaggiata nello stesso locale dove si esibisce Cinta e corre ad avvisare la ragazza, ma il comportamento narcisistico di Bellita farà saltare l’“incontro”.