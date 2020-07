“Una vita”, le anticipazioni: troppi misteri per Genoveva

25 Luglio 2020 | 10:15 di Valentina Ondei

Genoveva (Clara Garrido) ha un unico obiettivo: vendicarsi di tutti gli abitanti di Acacias che hanno voltato le spalle alle richieste d’aiuto del suo defunto marito Samuel. Ora al suo fianco c’è il banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) ed è grazie a lui che compirà la sua vendetta. Ma tutto questo le costerà molto, molto caro. Bryce infatti nasconde un segreto da difendere a qualunque costo. Così, quando alla porta di Genoveva si presenta a sorpresa Marlen (Elisabeth Altube), la sua migliore amica, la moglie del banchiere mostra tutto il suo disappunto e l’accoglie con estrema freddezza. Tra le due donne c’è una forte tensione. Del resto per Marlen questa non è una visita di piacere. Al contrario: è arrivata in città per convincere Genoveva a lasciare Bryce. Tra Marlen e Bryce, infatti, c’è un conto in sospeso e l’amica di Genoveva è l’unica a conoscere l’inconfessabile segreto dell’uomo e non mollerà la presa facilmente. Quando Alfredo ha sentore dell’incontro tra le due decide di fare una mossa che manderà in crisi la moglie ricordandole ciò che realmente li lega.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 24 luglio)

Felipe ha dei sospetti sulla relazione tra Genoveva e Alfredo, così inizia a indagare sul loro rapporto. Dopo aver preso un colpo in testa, Marcelina sembra aver perso il senno: prima inveisce contro la chiesa, poi confessa di aver rubato la cassetta delle offerte. Antonito cerca con ogni mezzo di evitare la chiamata alle armi e arriva a digiunare e a corrompere un generale per evitare di andare in Africa. José riceve un telegramma da Buenos Aires: lo informa che i problemi economici sono tutt’altro che risolti.

Le anticipazioni dal 25 al 31 luglio

● Emilio approfitta dell’assenza della domestica e riesce finalmente a baciare Cinta, ma quando la ragazza gli chiede di rendere pubblica la loro relazione, lui fa un passo indietro.

● Ramon si trasferisce a vivere a casa di suo figlio e rende partecipi gli amici del suo fidanzamento con Carmen, poi la porta a fare compere. La ex domestica avrzà però un’amara sorpresa.

● Servante decide di dare un’altra botta in testa a Marcelina, che in apparenza sembra rinsavire, ma ora si ritrova allergica ai fiori.