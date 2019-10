“Una vita”, le anticipazioni: tutti a caccia dell’eredità

11 Ottobre 2019 | 14:15 di Valentina Ondei

Joaquin (Rulo Pardo), il patrigno di Lucia (Alba Gutierrez), arriva ad Acacias. E subito conferma i dubbi avuti dalla ragazza nelle ultime settimane: lei è la figlia illegittima dei Marchesi di Valmez. Lucia, sconvolta, si reca subito da Samuel (Juan Gareda), l’uomo di cui è segretamente innamorata e che si trova sull’orlo del tracollo economico. La reazione di Alday è inaspettata. Il giovane, infatti, la convince a mantenere il segreto sulla sua vera identità e la prega di non farne parola con nessuno. Nemmeno con padre Telmo (Dani Tatay). Nonostante l’avvertimento, Lucia decide di confidarsi con l’amico prete che le promette di fare luce sul suo passato. Quando Telmo arriva da Espinosa (José Luis Martinez) per avere qualche dettaglio sulla questione, il Priore lo esorta a convincere la ragazza a lasciare tutto il suo patrimonio alla Chiesa. Intanto Samuel stringe un patto diabolico con Joaquin per spartirsi l’eredità di Lucia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all’11 ottobre)

Celia vuole aiutare Lucia a capire qualche cosa di più sul suo passato e le mostra una foto. Ramon sogna di ristrutturare casa. Ma il suo progetto non prevede una camera per un bambino. Così Trini è costretta a rivelargli la sua gravidanza. Samuel decide di accettare le condizioni di uno strozzino per non cadere in disgrazia. Don Telmo viene messo in guardia sulla perfidia di Ursula. Tuttavia lui è più preoccupato per Lucia che vuole dare parte della sua rendita a Samuel. La nuova domestica Maria nasconde un segreto.

Le anticipazioni dal 12 al 18 ottobre

● Servante per colpa di Cesareo rimane chiuso fuori dal portone in una notte di gelo e si ammala gravemente.

● Rosina pretende che Higinio licenzi subito Maria, ma l’uomo si rifiuta. Rosina allora minaccia di buttarlo fuori di casa.

● Casilda si lega sempre di più alla nuova domestica e, in ogni occasione, prende le sue parti. Così la donna le fa una confidenza sconvolgente.

● Leonor vuole scrivere la storia di due giovani ragazze che si amano.

● Liberio minaccia Higinio.