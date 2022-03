“Una vita”, le anticipazioni: un amore che deve rimanere segreto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Soledad (Silvia Marty) non solo è una domestica attenta e solerte, ma è riuscita in poco tempo a fare breccia nel cuore di Marcos (Marcial Alvarez). Da quando l’uomo, tornato da un viaggio in Messico, ha scoperto che sua moglie Felicia (Susana Soleto) è morta per un arresto cardiaco, Soledad è sempre rimasta al suo fianco proteggendolo e confortandolo. Marcos però ha due grandi preoccupazioni: non far trapelare nulla della relazione, soprattutto con la figlia Anabel (Olga Haenke), e scoprire le vere cause della morte di Felicia, tanto da richiedere un’autopsia. Ogni volta che si tocca questo argomento, però, Soledad si irrigidisce, e lo fa anche quando un fattorino porta una busta per Marcos: capisce subito che è il referto del patologo. Riluttante, dunque, la consegna a Marcos che, chiuso nello studio, legge e rimane sconvolto: Felicia è stata avvelenata! Intanto Anabel, tornata a casa all’improvviso, scopre i due amanti in atteggiamenti intimi, ma decide di non parlare e di tenere d’occhio la domestica.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 febbraio al 4 marzo)

Genoveva blocca l’investigatore privato ingaggiato per seguire ed eliminare Felipe: ha deciso di lasciarlo in vita, per il momento. Susana, sconvolta dopo aver visto la foto di suo marito sposato con una principessa prussiana, chiede a Liberto come salvare le apparenze. Lo specialista che cura Lolita non vede miglioramenti e la famiglia Palacios perde le speranze. Aurelio, sempre più deciso a riconquistare Anabel, guarda con sospetto al rapporto fra sua sorella Natalia e Genoveva: sa che la Salmeron non fa nulla senza un tornaconto.

Le anticipazioni dal 5 all'11 marzo